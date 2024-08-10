齊拚2050年淨零碳排　玉管處8／13辦青少年碳匯講座

▲維護生物多樣性為緩解氣候變遷的自然解方，圖中為玉山國家公園內的保育類野生動物黃喉貂。（圖／李正紀攝，玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處將於8月13日辦理「青少年暑期碳匯講座」，邀請自然碳匯專家暨農業部林業試驗所主任秘書林俊成，以「從氣候變遷到自然碳匯，我的未來我參與」為題，介紹認識現今世界重要議題，為青年學生自己的未來奠基、下解方。

玉管處指出，聯合國「2030 永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）17項之13是「完備減緩調適行動，以因應氣候變遷 及其影響」；我國於112年2月15日公布施行《氣候變遷因應法》，明訂2050年淨零排放目標，以5年為一期方式研訂階段管制目標來逐步落實，推動溫室氣體減緩與氣候變遷調適能力建構，創造社會、經濟、環境永續發展及維護全民健康的共同效益。

玉管處表示，上述2030、2050年的時間點正是目前青少年學子將來立足貢獻社會的菁英壯年年代，認識這些世界新趨勢也是現今學子重要的未來投資，而國家公園正是解決氣候變遷的重要解方「自然碳匯」的重要基地。

為讓年輕學子了解氣候變遷及淨零碳匯，玉管處將於13日下午1時至3時，在該處附近的國立水里商工視聽室辦理專題演講，主講人林俊成為台灣大學森林學博士，專長氣候變遷衝 擊評估、碳吸存、碳交易、碳循環、碳匯交易等領域，本次受邀為水里商工暑期體育班學生約60人，及水里國中師生約12人講授，從氣候變遷的成因現況到自然碳匯的對策方案，讓年輕學子能事先認識自己未來可能需面對的議題及可行的解方。