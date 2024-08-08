夫妻15年後重返瑞士「復刻甜蜜合影」　背後1變化讓他哭了

▲鄧肯與海倫2009年在瑞士的隆河冰河合影。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

英國一對夫妻相隔15年後舊地重遊，回到瑞士「重現」當初渡假時的甜蜜合照，但2人背後的冰河卻已經消失大半。丈夫鄧肯（Duncan Porter）把「前後對比照」分享至X時寫道，「不騙你們，這讓我哭了。」

2009年8月，鄧肯與妻子海倫（Helen Porter）在瑞士阿爾卑斯山脈的「隆河冰河」（Rhone Glacier）前方合影，放眼望去，背後盡是一片雪白，氣勢磅礡、美麗壯觀。但在2024年8月拍攝的照片裡，冰河已經明顯縮小，一部分變成大型湖泊，另一部分則是裸露的岩石，看起來面積比冰河更大。

▲今年8月夫妻重返舊地，背後冰河已經消失大半。（圖／翻攝X）



15年以來，夫妻倆都把這張照片掛在廚房裡，因此非常期待帶2個女兒重返舊地，讓孩子們看看壯麗的冰河，如今卻沮喪又震驚。這篇貼文也在X引發激烈討論，許多人都對氣候危機帶來的改變表達心痛。

鄧肯表示，冰河體積確實會因為自然因素縮小或擴大，但這應該要花上很長一段時間，而不是發生在短短15年內，「人們應該關注的是變化的速度。」面對一些人質疑，是否只是拍攝角度的問題，他也回應，「我們在渡假，這也從來不是一項學術研究。如果你有半顆正常運轉的大腦，從照片上就能明顯看得出來（變化）。」

《衛報》報導，自從前工業時代以來，燃燒化石燃料與破壞大自然所釋出的碳污染，已經讓地球升溫1.3°C。根據官方統計，瑞士2000年以來已經失去1/3冰河，光是過去2年就消失了10%。相較於瑞士其他地方，隆河冰河的狀況已經相對較好，但在2張照片拍攝的15年間，也縮水了1/4。