夫妻15年後重返瑞士「復刻甜蜜合影」　背後1變化讓他哭了

▲鄧肯與海倫2009年在瑞士的隆河冰河合影。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

英國一對夫妻相隔15年後舊地重遊,回到瑞士「重現」當初渡假時的甜蜜合照,但2人背後的冰河卻已經消失大半。丈夫鄧肯(Duncan Porter)把「前後對比照」分享至X時寫道,「不騙你們,這讓我哭了。」

2009年8月,鄧肯與妻子海倫(Helen Porter)在瑞士阿爾卑斯山脈的「隆河冰河」(Rhone Glacier)前方合影,放眼望去,背後盡是一片雪白,氣勢磅礡、美麗壯觀。但在2024年8月拍攝的照片裡,冰河已經明顯縮小,一部分變成大型湖泊,另一部分則是裸露的岩石,看起來面積比冰河更大。

▲今年8月夫妻重返舊地,背後冰河已經消失大半。(圖/翻攝X)



15年以來,夫妻倆都把這張照片掛在廚房裡,因此非常期待帶2個女兒重返舊地,讓孩子們看看壯麗的冰河,如今卻沮喪又震驚。這篇貼文也在X引發激烈討論,許多人都對氣候危機帶來的改變表達心痛。

鄧肯表示,冰河體積確實會因為自然因素縮小或擴大,但這應該要花上很長一段時間,而不是發生在短短15年內,「人們應該關注的是變化的速度。」面對一些人質疑,是否只是拍攝角度的問題,他也回應,「我們在渡假,這也從來不是一項學術研究。如果你有半顆正常運轉的大腦,從照片上就能明顯看得出來(變化)。」

《衛報》報導,自從前工業時代以來,燃燒化石燃料與破壞大自然所釋出的碳污染,已經讓地球升溫1.3°C。根據官方統計,瑞士2000年以來已經失去1/3冰河,光是過去2年就消失了10%。相較於瑞士其他地方,隆河冰河的狀況已經相對較好,但在2張照片拍攝的15年間,也縮水了1/4。

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.



Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum