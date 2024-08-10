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台灣少子化太嚴重！　連續43個月「生不如死」

少子化嚴重「連43月生不如死」　毛孩飼養率卻暴增5成

▲7月新生兒僅萬人，令人憂心今年恐是龍子龍女最少的一年。（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

內政部昨（9）日公布最新人口統計，7月新生兒守住1萬大關，但死亡人數來到1.8萬人，「生不如死」的狀態持續43個月，其中六都以新北市、高雄市、台南市負成長最嚴重。但毛孩飼養率卻完全相反，根據農業部資料，全國推估家貓數為131萬1,449隻，較上一期（110年）家貓數87萬801隻，大幅增加5成。

從出生狀況來看，7月出生數為1萬424人，平均約每4.3分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為5.26‰，較上年同月減少467人，月減16人，依然守住1萬名新生兒大關；死亡人數則是為1萬8,702人，平均約每2.4分鐘一人死亡，自然增加為負8,278人。

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仔細探究六都的自然增加數據，發現人口負數最嚴重前三名為新北市、高雄市、台南市。若以月增狀況來看以桃園市增加最多，其次為新竹縣，第三則是台中市；反之則是嘉義縣減少最多、其次為彰化縣、再其次為南投縣。

而根據農業部公布112年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，全國推估家犬數為148萬637隻，較上一期（110年)家犬數123萬5218隻，增加19%；而全國推估家貓數為131萬1,449隻，較上一期(110年)家貓數87萬801隻，大幅增加50%。

農業部指出，本次調查結果原則符合國際狀況，隨都市化程度提高，養貓戶數會增加，112年統計養貓戶數為10.4%較上期增加3.8%，而養狗戶數則為13.8%，僅較上期增加1.3%，另有9.3%則是養非犬貓種類寵物之戶數，且較上期增加3.3%，顯示國人飼養寵物種類更多元化。

考量家貓數量持續增長，農業部近日也預告將實施「指定犬、貓為應辦理登記之寵物」法規。農業部動保司副司長陳中興表示，法規預告期為30天，預告之後，預計9、10月正式公告，待法規正式公告後將有一年緩衝期，給已飼養貓咪的一般飼主向直轄市或縣（市）主管機關申請寵物登記並植入晶片，一年緩衝期結束後大約是明年8月法規正式上路，違者就會開罰。

根據動保法第31條規定，飼主如果沒有依「寵物登記管理辦法」規定期限辦理寵物出生、取得、轉讓、遺失或死亡登記者，將處3000以上1萬5000元以下罰鍰。

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