快訊／日21歲馬術選手「開車撞馬場」後失蹤！　協會1周後突接死訊

▲日本21歲馬術選手角田大河猝逝，得年21歲。（圖／翻攝自IG／t_t0521）



記者王佩翊／編譯

日本21歲馬術選手角田大河10日被證實死亡，他1日晚間被發現開車衝撞馬場，導致草地跑道破損，隨後失蹤。如今協會正式宣布，他已經死亡，但為尊重家屬意願，拒絕對外公開死因與詳細死亡時間。

日本中央競馬協會（JRA）10日宣布，21歲馬術選手角田大河死亡。角田大河出生於馬術世家，父親知名騎師是角田晃一，哥哥則是馬術選手角田大和。角田大河2022年3月以石橋守馬場隸屬選手身分出道，從出道開始就擁有優良成績，獲獎無數。

▲角田大河自出道後就獲獎無數。（圖／翻攝自日本中央競馬協會）



角田大河1日深夜駕車闖入函館競馬場，導致競馬場內的草地跑道毀損。日本中央競馬協會2日上午10時要求他說明事發經過，對此，他則表示，自己是為了要在函館市看煙火大會才會發生此事。協會指出，後來要通知角田大河，準備在當天下午舉辦裁定委員會時，卻突然聯絡不上他本人。

由於角田大河失聯，協會最終只能通知他的師父石橋守，並在對方同意下，在2日下午4時，對角田大河祭出禁止騎乘的處分。

協會9日晚間接獲角田大河家屬的通報，才知道角田大河已經死亡。