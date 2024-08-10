　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫妻輪流出軌！老婆逼簽「不離婚切結書」藏陰謀　他崩潰了

驚世夫妻！妳偷吃我出軌各自玩很大　尪控妻逼簽「不離婚切結書」藏陰謀

▲人夫控訴妻子為了獲得600萬元賠償金，出言羞辱並威脅他，好逼他離婚。（示意圖，非當事人，photoAC）

文／鏡週刊

苗栗縣一名人夫指控妻子在2019年背叛婚姻，與他人發生婚外情，並懷孕墮胎，這起事件導致夫妻感情破裂，人夫後來也出軌，被妻子抓包，迫於壓力簽下「不得離婚」的切結書，並承諾若違約將支付鉅額賠償。但妻子卻變本加厲，不斷羞辱他。最終逼得人夫訴請離婚，二審判決准許。

判決指出，苗栗縣一對夫妻於2014年結婚，但丈夫指控妻子在2020年期間紅杏出牆，還為小王墮胎，這起外遇導致夫妻感情破裂，後來人夫也在2021年外遇，被妻子抓包後，在她要求下簽署一份「不離婚切結書」，若要離婚需賠償600萬元，並要求他解除300萬元的保單交給她。

丈夫聲稱，妻子為了獲得600萬元賠償金，對他進行威脅和侮辱，不僅使用粗言穢語，還威脅言辭如「低智商」、「潑你硫酸」、「讓你走投無路」等。由於忍受不了這樣的虐待，丈夫在同年11月開車離家出走，並聲請家暴保護令，最終獲准。

丈夫透露，兩人分居期間，妻子指控他侵占汽車，甚至勾搭楊姓小王，並懷了小王的小孩。當他與妻子對質時，妻子甚至諷刺他「你沒有能力讓我懷孕」。人夫認為兩人婚姻名存實亡，以分居2年，無法再一起生活為由提出離婚訴訟。

在苗栗地院審理過程中，妻子表達了不願離婚的立場，強調切結書是丈夫自願書寫的，且至今未以切結書向丈夫要求賠償。她表示在丈夫外遇後選擇了原諒，兩人甚至共度生日，互動親密，婚姻並無實質問題。她在婚後全心照顧丈夫和養家，但丈夫卻不斷製造口角衝突以獲取離婚證據，認為丈夫才是應負主要責任的一方，因此認為離婚訴訟毫無理由。

一審法官認為，由於2020年妻子外遇懷孕事件已導致夫妻感情破裂，隨後丈夫的外遇和切結書的簽署進一步加劇了婚姻困境。當丈夫詢問妻子關於2020年懷孕事件時，妻子不僅未否認此事，還以「你無能力讓我懷孕」等言辭譏笑丈夫，顯示婚姻已經無法挽回。

法官也指出，雙方分居兩年多，期間互動冷淡，缺乏善意交流，更因訴訟而加深彼此的對立，顯示出雙方對修復已經出現重大裂痕的婚姻關係並未採取任何積極措施。長期分居導致雙方溝通管道中斷，相互猜忌與誤解日益加深，最終形同陌路，婚姻關係已無修復的可能性，因此判准離婚。

人妻不服判決提起上訴，可是最終未能成功，台中高分院仍判准兩人離婚。


更多鏡週刊報導
【有片】超扯！中國IKEA現「納涼亂象」 床墊、沙發全躺人　睡到打呼蓋被
約會完坐床上期待發生「好事」　男友進浴室一奇葩行徑令她瞬間冷感
遭蔡阿嘎開除後人間蒸發　蘿拉社群突然大改造！網推敲背後玄機

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／國防大學士官長陳屍關渡碼頭　
奧運6金成中國史上第一人　馬龍奧運生涯「最後一舞」華麗謝幕
美國男籃隊變陣！　「死神KD」金牌戰將先發
3旅館房價大漲！　遭開罰公布店名
空難61死！巴西10乘客「搞錯航班」沒搭到　曾跟地勤大吵
一家三口「沖繩5天噴8萬」他嘆：沒有便宜到哪！網曝1物價格難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／關渡碼頭驚見浮屍！　竟是國防大學政戰學院士官長

暴走女友氣罵「你老闆是廢物」　法官判無罪：有正面價值

千萬年薪Google工程師養小三「給妻2萬生活費」　私生子成通姦鐵證

淋浴驚見手機伸進來！高雄男童軍團長涉偷拍少年　被活逮下場慘了

國1仁德段小客車自撞護欄！　車頭爛毀畫面曝光

夫妻輪流出軌！老婆逼簽「不離婚切結書」藏陰謀　他崩潰了

鬼月半夜淒厲叫聲超嚇人　37歲醉女坐路中央狂吼「有膽撞我啊」

獨／鬼月詭車禍！高雄男「不明原因」　4hrs連續撞4車

新北男澳仔漁港撿貝類失聯！家屬等不到人急報警　搜救2天仍未尋獲

賓士男酒駕撞3車「路人險撞飛」竟躲夜店裝沒事　酒測值破表

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

媽教弟弟拒絕騷擾　再次複習回：謝謝！

林口人鞭炮迎接李洋回家！　鄰居一早被驚醒：真的愛死

王齊麟「高調的是我」護愛陳詩媛　喊話：不要欺負她啦...曝求婚進度

當作最後一屆 #奧運 在舉！#郭婞淳：謝謝自己沒放棄

快訊／關渡碼頭驚見浮屍！　竟是國防大學政戰學院士官長

暴走女友氣罵「你老闆是廢物」　法官判無罪：有正面價值

千萬年薪Google工程師養小三「給妻2萬生活費」　私生子成通姦鐵證

淋浴驚見手機伸進來！高雄男童軍團長涉偷拍少年　被活逮下場慘了

國1仁德段小客車自撞護欄！　車頭爛毀畫面曝光

夫妻輪流出軌！老婆逼簽「不離婚切結書」藏陰謀　他崩潰了

鬼月半夜淒厲叫聲超嚇人　37歲醉女坐路中央狂吼「有膽撞我啊」

獨／鬼月詭車禍！高雄男「不明原因」　4hrs連續撞4車

新北男澳仔漁港撿貝類失聯！家屬等不到人急報警　搜救2天仍未尋獲

賓士男酒駕撞3車「路人險撞飛」竟躲夜店裝沒事　酒測值破表

家裡太安靜必有詐！　她見兒子揪小黃金「大啖乾奶粉」

微軟認了「Windows出現嚴重漏洞」　官方公告：正積極解決

教室裡有熊！毛茸茸身影漫步課桌椅間　她求救老公對方不信

快訊／關渡碼頭驚見浮屍！　竟是國防大學政戰學院士官長

暴走女友氣罵「你老闆是廢物」　法官判無罪：有正面價值

千萬年薪Google工程師養小三「給妻2萬生活費」　私生子成通姦鐵證

台積電股東破150萬創紀錄　一表看股價、人數近3年變化

罹罕病「高雪氏症」在台大治療20年！24歲男考上醫檢師回醫院工作

LIFE經典／菲董呼籲「藝術競賽」重回2028年夏季奧運會

紀卜心道歉6天後「首度露面了」！0偽裝跑咖全被拍 近況照曝光

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

社會熱門新聞

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」

即／貨車撞保時捷　北市騎士夾中間亡

應召女曝嫖客奇葩要求：氣到吵起來

車聚塞爆國6東草屯休息站　警出手交管開單

跟爸吵架被拉著跳河！她掙脫逃上岸　爸卻沉水中失聯

直擊八仙樂園鬼月廢墟　資深員工曝陰森實況

貨車「夾電動機車」撞保時捷　騎士無生跡

即／北市某國小怪手墜4樓！駕駛身亡

20偷渡客擠糞坑密艙喊救命　1關鍵露餡

南投男童溺斃　家屬悲傷處理後事

地板突破裂！2怪手4F墜1F　駕駛受困無呼吸心跳

三重祖孫滅門！命案清理師「揭最大阻礙」　凶宅情況曝光

卓榮泰拎詐團被扣千萬名錶罵：沒人性

更多熱門

相關新聞

科技主管喊妻「母老虎」她討怒20年家用訴離

科技主管喊妻「母老虎」她討怒20年家用訴離

台中一名人妻指控，在科技業當主管的丈夫阿雄(化名)不負擔家用，卻在婚內陸續買了3間房，平日對她冷漠不聞不問，連做試管嬰兒都不願陪同，卻對女下屬噓寒問暖、想為對方熬煮雞湯，另外阿雄還在與女下屬聊天時，以「母老虎」代稱妻子羞辱她，卻將女下屬的照片存在記事本，註明「美麗的學姐」，讓人妻心寒訴離。台中地院審理，法官認為兩人婚姻已無法修復，判准離婚。可上訴。

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」

新竹男控妻求償50萬　被抓包他先偷吃4年

新竹男控妻求償50萬　被抓包他先偷吃4年

過父親節「蛋糕、餐廳」沒決定權　爆共鳴：負責露臉

過父親節「蛋糕、餐廳」沒決定權　爆共鳴：負責露臉

關鍵字：

婚姻離婚婚外情墮胎家庭

讀者迴響

熱門新聞

羅時豐才剛宣布YT影片全下架　姪子發聲了

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

羅時豐突聲明「78萬YT頻道影片全下架」

克莉芙奪金　無視性別爭議完勝中國選手

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

羅時豐侄子「粗口回應」影片下架　照片被遮蔽

車聚癱瘓國道休息站！　人潮驚見大咖明星

水煮蛋怎煮才不會黏殼？內行教0失敗妙招

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」

下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

桃園以北大型AI資料中心　台電下令不核供

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！53字吐心情

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

更多

最夯影音

更多

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面