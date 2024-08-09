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社會 社會焦點 保障人權

妻外遇找小王開房間！新竹男怒告求償50萬　被抓包他先偷吃4年

▲▼男女,兩性,外遇,出軌,偷拍,偷情（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲新竹男指控妻子外遇求償50萬，被發現是他先外遇。（圖／免費圖庫Pakutaso）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名林姓男子，發現妻子跟小王出遊開房間，於是提告向妻子求償50萬元，不過法官發現，林男先外遇小三長達4年，妻子才認識小王，且時間僅一個月就未再往來，新竹地方法院判妻子應賠償5萬元。

根據判決，林男指出，與妻子2016年結婚，並育有一名未成年子女，沒想到妻子要求他一同前往兒福聯盟進行婚姻諮商，諮商過程中突然提出離婚請求，讓他錯愕不已，同時對妻子各種下班晚歸、假日外出行徑有所懷疑。

林男2022年發現，妻子在接送未成年子女上課後竟與不明男子十指交握、舉止親暱，一同前往薇閣精品旅館，讓他深受打擊、痛苦不已，對妻子的信任也隨之瓦解。

林男表示，妻子假日出門帶孩子外出遊玩時，會與一位「Benson叔叔」同住在一間飯店房間，且「Benson叔叔」會對孩子表示「我很喜歡你媽媽」。林男追問妻子，妻子坦承有外遇對象，但不願提供其他資訊，於是提告求償50萬元。

妻子則表示，有訴請離婚，經地院判決離婚，不過林男不服提起上訴，現由高等法院審理中。稱林男自結婚起即對她不忠，屢犯不改，雙方立下協議書，若林男再犯視為同意離婚，林男果然再犯，她視為同意離婚才結識異性，而且林男於離婚事件中已經原諒此事。

法院審酌，雙方早已無夫妻感情，自2019年2月迄今均各過各的生活，更已執行離婚登記手續，女方不否認與異性結識，但僅短短一個月即未再聯繫往來，與林男與另名王姓女子自2016年起至2019年，在一起長達4年無可比擬，判女方應給付林男5萬元。

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