桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」　裝監視器蒐證反被判刑

▲桃園男子得知妻子出軌，在家中裝監視器，拍下出軌證據反被判刑。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

桃園一名范姓男子與妻子小美（化名）結婚多年，孰料小美婚內出軌，與黃姓小王有染，更是直接將人帶回家，氣得他偷裝監視器拍下2人的行為，並且談判離婚。小美得知私密行為被錄下，將范男告上法院，高院最後依照無故竊錄他人非公開活動罪，判刑3個月確定。

根據判決書內容，范男與小美結婚多年，2人育有2名未成年子女，4人住在一起，原先一家人相處還算和睦。不過，范男2022年1月間，聽到小美有婚外情的傳言，於是偷偷在家中的鋼琴下、主臥室的電腦主機下安裝監視器，確認小美是否真的有出軌。

監視器安裝後約2個禮拜，果真拍下小美帶著黃姓小王回家，2人的行為十分大膽，連續3天在主臥室性交，還在客廳接吻、愛撫，完全不怕被人發現，甚至從凌晨一路相處到下午，15個小時內就發生了5次性關係，這些畫面全被拍了下來。

▲范男發現妻子趁家裡沒人，將黃姓小王帶回家不斷發生性行為，15小時內做了5次。（示意圖／123RF）



范男取得了妻子出軌的證據，2022年2月拿出影片，要求小美到律師事務所談判，不過最後談判破局，范男於是提出損害賠償的民事訴訟。

小美挨告後不甘示弱，同樣報警提告。范男則是主張，之所以會安裝監視器，是為了照看未成年子女的安全，且兒女曾向他反映，媽媽進入廁所後許久沒出來，他基於人身安全的考量，才會安裝監視器。

不過，桃園地院並不採信范男的說法，最後依照無故竊錄他人非公開活動罪，判刑3個月。范男對此不服，提起上訴，但被高院駁回，全案確定。