科技主管喊妻「母老虎」反讚女下屬「美麗的學姊」　法官判離

▲台中科技主管喊妻子「母老虎」，卻叫女下屬「美麗的學姊」，法官判准離婚。（示意，非當事人／記者鄧木卿翻攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名人妻指控，在科技業當主管的丈夫阿雄(化名)不負擔家用，卻在婚內陸續買了3間房，平日對她冷漠不聞不問，連做試管嬰兒都不願陪同，卻對女下屬噓寒問暖、想為對方熬煮雞湯，另外阿雄還在與女下屬聊天時，以「母老虎」代稱妻子羞辱她，卻將女下屬的照片存在記事本，註明「美麗的學姐」，讓人妻心寒訴離。台中地院審理，法官認為兩人婚姻已無法修復，判准離婚。可上訴。

妻子主張，她和阿雄結婚20年，育有2年子女，從她懷長女開始，阿雄對她的熱情就由濃轉淡，不僅從未陪她到醫院產檢，多年後計畫生第2胎時，阿雄還藉口身體有問題，想用試管嬰兒方式受胎，然而同樣讓她一個人到醫院檢查，當她在醫院因取卵痛到下不了床時，仍要自己開車回家。

妻子說，兩名子女出生後，阿雄也不曾幫忙照顧，甚至以他有其他財務規畫為由，沒出過任何扶養費，最後只願意支付小孩學雜費，讓她必須向娘家親友借錢周轉，然而阿雄卻在婚內陸續買了3間房，在第2個小孩出生後，夫妻倆就分房住，阿雄也從未主動和她發生性行為，兩人只有晚上才會碰面，阿雄卻每天以運動為由，在晚上10點外出2、3個小時，而她工作之餘還要做家務、照顧子女，阿雄彷彿只把她當成日常租客和家事保母一樣。

妻子說，去年5月15日她透過阿雄手機，查詢小孩老師傳來的訊息，竟發現阿雄下班後仍與女同事繼續聊天，阿雄還多次邀約其中一位女下屬吃飯，對她各種噓寒問暖，還表示想親自為女下屬熬煮雞湯、多次暗示自己掌握女下屬考績，更自以為為幽默，在傳給女下屬的訊息中，稱自己的妻子為「母老虎」貶低她取樂，讓她看了相當心寒，訴請離婚。

全案審理時，阿雄辯稱妻子懷孕時，他無論在竹科竹南基地半導體公司或台中科學園區工作，都盡可能陪同，何況妻子生小孩都是18、12年前的事情了，不能以此否定他們幸福快樂的時光。另他對家庭財務分配也有負擔，還曾買休旅車送妻子。他做為公司主管，只是按公司指引給予新人女下屬生活援助與精神關懷而已。

▼人夫對女下屬噓寒問暖，妻子看到兩人互動相當心寒。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

阿雄說，去年5月妻子跟他討20年家用生活費共計480萬元，另要求保姆費200萬元，他也給了480萬，是妻子自己因懷孕育兒辛勞、財務分擔規劃等為由選擇分居，不能只因妻子想離婚就認為兩人婚姻已無可挽回。

法官檢視相關證據，發現阿雄傳訊女下屬說「高中照片？瞧一下」、「胖嘟嘟cute照片呢？」，還把她照片存入記事本，註明「美麗的學姊」，卻和女下屬聊天時，用「母老虎」作為妻子的暱稱，已超過一般上下屬關係，又和妻子聚少離多、感情逐日淡漠，迄今分居已9個月，訴訟期間又互相指責，婚姻已不可回復，判准兩人離婚。可上訴。