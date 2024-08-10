知名餐飲大亨偷吃！「女兒撞見擁新妹抱嫩嬰」竟惱羞開打...正宮崩潰了

▲位在北市中山區老字號「浪漫一生西餐廳」傳出老董蔡福興與結髮46年妻子傳婚變鬧上法院。（資料圖／記者賴志昶攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市餐飲界聲名赫赫的老董蔡福興，憑藉其24小時經營模式的「浪漫一生西餐廳」成功打響了名號，隨後相繼開「紅磡港式飲茶」、「墨賞新鐵板料理」，然而在事業有成之際，他卻在外拈花惹草包養酒店小姐、餐廳琴師等女子，甚至生下私生子，其結髮40餘年妻子崩潰上法院提出離婚訴訟，並請求夫妻剩餘財產，也意外曝光雙方雄厚財力。

林姓正宮透過律師表示，1978年結婚育有3名子女，婚姻生活最初融洽，共同創業，白手起家，最早開設鐵工廠製作輪胎模具，儘管其為一介女流，仍每日在鐵工廠從事重度勞動，曾因辛勞流產，但為家庭仍咬牙苦撐，終於熬到鐵工廠生意逐漸好轉並擴展規模，但最後也是落下脊椎隱疾。

後來夫妻倆將鐵工廠出售取得資金後，拿去投資房地產，1986年間在北市購入店面，1990年開始經營「BB CALL西餐廳」，林妻日以繼夜戮力經營，適逢台灣經濟蓬勃發展之際，餐廳業務蒸蒸日上，1995年開設「浪漫一生西餐廳」（林森店與忠孝店），並將BB CALL西餐廳更名為浪漫一生西餐廳，2001年初成立「紅磡港式飲茶餐廳」，所有餐廳均為24小時營業。

▼餐飲大亨事業有成後不斷外遇生下私生子。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

孰料，丈夫不曾感激，反而從1991年趁妻子忙於事業，在外拈花惹草而與多名女子發生婚外情，甚至結識賴姓女子生下私生子，為避免姦情被發現，還買房子供小三住，更冠冕堂皇認領其私生子，丈夫屢屢外遇被揭發後，為求原諒，達成協議，將自己名下西餐廳向銀行設定抵押貸款1400萬元交付予妻子作為補償。

妻拿到錢後，決定以3名子女為股東，並借用當時餐廳蔣姓員工作為名義上股東，成立另家公司，並將自己賺取的錢登記在公司名下，確保自身及3名子女未來生活保障。

但離譜的是，丈夫非但未回歸家庭，反而變本加厲，陸續在外包養女人，其包養對象包含餐廳琴師、會計、酒店小姐，慣用手法是將心儀對象納為公司員工，除可名正言順以薪資名義發放包養費外，更可方便偷情，其中一名第三者更維持不倫關係長達20年，還將人接回其名下房子住，根本侵門踏戶。然而，丈夫為奪取自己畢生所攢財產，竟不惜鋌而走險，夥同2名兒子，在2018年間以偽造文書方式，擅自盜蓋並製作公司股份轉讓書，將自己和女兒踢出公司，把所有股份轉讓給2名兒子，所為顯然想與自己恩斷義絕，將畢生心血盡數奪去。

律師更指出，2019年蔡姓女兒在馬偕醫院為兒子掛號，離開醫院卻撞見父親手抱1名新生兒與謝姓女子搭電梯離開，正想拿錄影蒐證，卻被爸爸怒罵、出手毆打，也意外證實其新生兒又是另名私生子，然而蔡男因急於掩飾、不惜出手毆打女兒，藉此維護謝姓小三，且從相關證據，也發現早在謝姓小三懷孕前，蔡男就已經時常陪同產檢，甚至開車採買嬰兒用品，總總令人痛心事實，不得不提起離婚訴訟。

蔡福興不滿反駁說，妻子婚後在家顧孩子，自己專注經營事耶，其傷可能是由久坐姿勢不良引起，而非早年工作的結果，況且當時自己是基於信任才讓妻子擔任「浪漫一生西餐廳」會計及「紅磡港式飲茶餐廳」的人頭負責人，但經營與實際負責人都是自己，後來也是妻子偽造文書，擅自將經營的「浪漫一生西餐廳」辦理歇業，並以女兒為負責人登記「浪漫一升小吃店」，以自己為負責人登記「青樺小吃店」，根本意在奪取自己事業。

▲餐飲界老董外遇不斷，正宮崩潰訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

蔡福興強調，自己沒有與謝姓女子通姦生子，謝女僅是餐廳的採購人員，當天在醫院只是念在謝女任職多年而應允借款，並親自前往順道探望，雙方僅係雇主及受僱人一般朋友關係，謝女的小孩僅是乾女兒，才配合進行基因檢測，況且已過2年，妻子不能以此為由請求離婚。

法官經查，發現蔡福興確實有認領其賴姓私生子，並以偽造文書方式，擅自盜蓋樺公司股份轉讓書，想將妻子及女兒踢出公司，法官認夫妻情分淡薄，已至一再對簿公堂程度，均無維繫婚姻意願，且據損害賠償判決，也認定蔡與謝姓女子外遇生下私生女，連帶賠償40萬給正宮，足認雙方已無良性互動，恩愛情義蕩然無存，准離婚。

至於，夫妻剩餘財產分配部分，雙方財產差額為8億3299萬4376元，正宮雖可請求差額半數，但其考量裁判費負擔沉重，准予先一部請求財產差額5000萬。