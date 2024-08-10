八里左岸夢幻情緣光雕展　8／10七夕情人節浪漫點燈

▲光雕以東方愛情故事為構想，結合心動浪漫的光影與愛情故事。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

夜晚浩瀚星際有著許多浪漫故事，八里左岸婚紗廣場擁有許多愛情的元素，新北市政府高灘地工程管理處以「夢幻情緣」為主軸，於八里左岸增添許多璀璨的情人光雕，於8月10日七夕情人節當天夜晚點燈，在牛郎織女相會的日子，歡迎各地遊客前來體驗夜晚浪漫風情。

新北市八里左岸婚紗廣場是熱門遊憩景點，以「幸福」為主題設置水岸婚紗廣場，設有鏡收幸福、白色穹頂涼亭及各種愛情裝置藝術，是新北巿熱門打卡亮點。高灘處將八里左岸搖身變為閃耀的浪漫場景，以東方愛情故事為構想，將心動浪漫的光影元素與富有情感的東方愛情故事相結合，打造出獨特而具有吸引力的光雕場景。

▲許多民眾已搶拍感受八里左岸公園光雕展。

高灘處長張修銘表示，「2024八里左岸光雕展」除八里渡船頭至婚紗廣場間沿線有戀愛星光廊帶外，廣場上另設有6座主題光雕，其中5座以愛情為主題，另1座神秘的光雕將配合「2024八里城市沙雕展」主題，歡迎來現場揭開這座神秘光雕的面紗。

5座愛情主題光雕主題，有黃色愛心和紅色緞帶結合成的禮物盒，象徵月老的紅線化作堅固的緞帶將彼此的愛情綁住，將美好愛情都收入心盒中。此外還有純白光雕馬車，帶著牛郎與織女一同踏上浪漫之旅，每一區的場景都表述著各種愛情真諦，期許民眾來到婚紗廣場都能感受到幸福的滋味。

▲戀愛星光廊帶為八里左岸點亮黑夜。

高灘處說明，八里左岸七夕情人節光雕展自8月10日展至10月13日，每日亮燈時間為晚上7點至10點。此外，8月17日起於八里左岸另有「宇你相遇」主題沙雕展，總共規劃有3大展區17座沙雕，同樣會配合夜間運用燈光營造展現星際旅行氛圍，帶領民眾走入宇宙中夢幻世界。

高灘處提醒，民眾於欣賞光雕及沙雕同時，勿觸碰意象燈具以免造成展品意象損毀，歡迎趁假期安排一趟夢幻愛情之旅，來左岸享受觸動人心的「夢幻情緣」光雕展。

▲純白光雕馬車，帶著牛郎與織女一同踏上浪漫之旅。

▲八里左岸婚紗廣場今年以「夢幻情緣」打造情人光雕。

▲今年光雕展在8月10日七夕情人節開展。