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三三讀書會辦蔬菜趴公益晚會　義助台南弱勢及社福機構

▲台南市長黃偉哲、會長陳苡銜及三三讀書會全體夥伴， 邀請大家參加晚會共襄盛舉， 攜手蔬香傳愛、友善大地、疼惜憨慢兒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲、會長陳苡銜及三三讀書會全體夥伴， 邀請大家參加晚會共襄盛舉， 攜手蔬香傳愛、友善大地、疼惜憨慢兒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南知名三三讀書會，將在12/20舉辦「蔬香傳愛、友善大地」聖誕公益晚會，這是一場很特別的公益蔬菜趴，由讀書會成員以蔬菜為主題走秀，宣導無農藥耕作，友善大地的重要性。

值得一提是，本次活動的公益對象，是堅持無毒栽種的庇護農場，而在農場耕種的小農夫，全數都是憨慢兒。這場公益晚會所得款項，將全數向庇護農場預購無毒蔬菜， 配送的對象，則交由台南市政府社會局作規劃，由社會局分次向庇護農場提取蔬菜，配送給需要幫助的弱勢團體及社福機構。

▲台南市長黃偉哲、會長陳苡銜及三三讀書會全體夥伴， 邀請大家參加晚會共襄盛舉， 攜手蔬香傳愛、友善大地、疼惜憨慢兒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

三三讀書會日前拜會台南市長黃偉哲討論這項合作方案，並獲得黃偉哲大力支持，黃偉哲強調，很感謝三三讀書會提供舉辦這麼有意義的活動，利用所募款項支持庇護農場，幫助弱勢的同時也保護環境，也讓許多憨慢兒擁有一個自立的機會，募款所得也將由社會局謹慎規劃分配。市府團隊也希望透過本次活動，吸引更多企業或善心人士一起投入公益，關愛弱勢、守護環境，結合民間力量共同打造溫暖美好的臺南市。

日前， 三三讀書會總控團， 特地提前到台灣第一個庇護農場-蓮心園作調研， 了解無毒耕作情形。 總控團表示， 無毒耕種的工序相當複雜耗時， 農場依然堅持理念， 由憨兒口中的曹教官帶領著， 一點一點慢慢學、慢慢做， 不管烈日或寒冬， 憨慢兒每日在稻田裡及菜棚裡， 播種、培育、秧苗、插秧、除草、割稻、曬穀， 用心無毒農作， 默默前行， 努力認真的精神令人感佩 !

▲台南市長黃偉哲、會長陳苡銜及三三讀書會全體夥伴， 邀請大家參加晚會共襄盛舉， 攜手蔬香傳愛、友善大地、疼惜憨慢兒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，三三讀書會會員來自社會菁英， 該會投入社會公益的形象很鮮明， 會長陳苡銜表示， 會員都希望對社會公益付出心力， 更希望社會大眾給予支持， 與我們同行。在友善土地這件事上， 憨慢兒已經走在前面了， 我們應該要跟上， 一起來推廣無毒耕作， 更期盼全國各地廣建庇護農場， 種植無毒蔬菜， 不僅讓我們更健康， 另一個意義是給予憨慢兒照顧自己的能力和自立的機會。

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