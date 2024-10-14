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響應｢世界視覺日｣ 樂敦走進小學　醫起守護孩童視力

▲▼響應｢世界視覺日｣ 樂敦走進小學　醫起守護孩童視力。（圖／業者提供）

圖、文／台灣樂敦提供

全球近視問題持續加劇，高度近視的人數顯著攀升，加上疫情期間遠距教學，眼睛長時間使用3C，近年近視的比例更以驚人的速度持續飆升。根據世界衛生組織WHO數據顯示(1)，全球有8%至62%人口近視，亞洲尤其嚴重，其中台灣未滿18歲近視占比高達85%，位居世界第一，高踞亞洲的「近視之都」。台灣兒童的視力健康瀕危，依據國健署針對「兒童青少年視力監測調查」結果統計(2)，國小一年級新生就有高達19.8％的近視率，小六生更高達70.6％，等於10人中就有7人近視，兒童與青少年的超高近視率令人擔憂。

世界衛生組織將每年10月的第二個星期四定為｢世界視覺日｣(World Sight Day)，作為百年護眼健康的領導品牌，樂敦製藥持續肩負起守護全球視力的責任。自2022年推出「看見的美好 (Joy of Seeing)」計畫以來，樂敦積極展開多元的護眼行動，9月起舉辦「護眼EYE健康活動」，邀請眼科醫生一起走進小學進行巡迴衛教，面對面接觸近千位學童。小學一年級和國一階段，正是孩童近視發生的高峰期(3)，樂敦特別針對國小低年級及高年級生加強教育，不僅以活潑生動的方式宣導正確的護眼觀念，並將衛教講解融入趣味問答與孩子們進行互動，加深對護眼知識的認識。特別搭配眼科醫生生動的解說，讓學童能認知到擁有健康視力的重要性。

資料來源：
(1) https://money.udn.com/money/story/11800/7609086
(2) 衛福部國健署2022年新聞發布
https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=4576&pid=15851
(3) 2021世界視覺日衛生福利統計通報

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