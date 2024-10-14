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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

東森集團總裁王令麟捐電腦助更生　更保對此專題報導

▲▼東森慈善基金會用愛點燃希望月滿中秋更生傳愛電腦捐贈儀式,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森慈善基金會捐贈電腦儀式，包含法務部長鄭銘謙 （左4）、高檢署檢察長張斗輝（右4），以及東森集團總裁王令麟（右2）均親自蒞臨。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟熱心公益，而身為更生人的他，對於扶助更生人不遺餘力。日前他代表集團捐出多部電腦給更生保護會，實質幫助更生人復歸社會，因此獲得表揚。對此，更保新一期會訊《甦活人生》，也專題報導王令麟熱心公益、幫助更生人的事蹟。

本期《甦活人生》專題報導指出，「在進入e化社會，毒酒癮更生人成長過程中比起一般人幾乎沒有使用電腦機會，常常更生人彼此會開玩笑說：『它熟我，但我不熟它』。多數更生人不會使用word，更不用說e-mail寫信與郵寄，因此也侷限他們投入職場的選擇。」

因此，東森社會福利慈善基金會主動聯繫更保台北分會，並與台北地檢署，捐贈筆電及電腦，並申請法務部補助辦理『數位學習職訓班』，聘請亞杜蘭關懷協會內具有電腦專業技能同仁與生活輔導員進行教學，透過「電腦基礎班」課程，讓安置學員完成一份像樣履歷表，並順利以電子郵件方式寄出，相信習得此技能將來在各行業中，也能勝任電腦文書工作。

為此，更保台北分會結合臺北地檢署、東森社會福利慈善基金會捐贈筆電及電腦，與申請法務部補助辦理『數位學習職訓班』，聘請亞杜蘭關懷協會內具有電腦專業技能同仁與生活輔導員進行教學，透過「電腦基礎班」課程，讓安置學員完成一份像樣履歷表，並順利以電子郵件方式寄出，相信習得此技能將來在各行業中，也能勝任電腦文書工作。

捐贈儀式當天，邀請到法務部部長鄭銘謙、高檢署檢察長兼臺灣更生保護會董事長張斗輝、臺北地檢署檢察長王俊力、更保臺北分會主任委員林炳耀，以及東森集團總裁王令麟共襄盛舉。其中王令麟致詞時表示，「我本身也是更生人，曾經入監服刑過，所以我非常瞭解各位同學在裡面面臨的問題，以及出獄後到社會上所受到的困難。所以我立志，東森集團要全力的協助所有社會上的更生人。我也特別成立『更保雲』，協助所有的更生人勵志向上，做正面報導，以利未來更生保護會的所有工作，並給更生人更多的機會。」

▼東森集團總裁、東森慈善基金會董事長王令麟，幫助更生人不遺餘力。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森慈善基金會用愛點燃希望月滿中秋更生傳愛電腦捐贈儀式,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

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