「布農泰雅元素錯置」暨大USR計畫找回文化主體性

▲北美鄒工作室總幹事文淑盈揭示南投也有鄒族部落的來由。（圖／國立暨南國際大學提供）

記者高堂堯／南投報導

大學人文社會科系受AI浪潮衝擊，理工與人文的平衡受到高度關注，國立暨南國際大學表示，該校推行「暨大相遇東南亞的啟示：共耘RAMTAU香料共和園USR（大學社會責任）計畫」，充分展現出人文社會領域對於如何消弭原住民、底層勞動階級、以及邊陲國家刻板印象的顯著貢獻，也是AI工具所難達成，而暨大學生透過紮實的在地實踐，更成為AI世界所需具多元人文底蘊的人才。

在該計畫成過發表中，主持人暨大東南亞學系教授李美賢表示，本計畫透過南方知識論（Epistemologies of the South），以及東南亞文化議題的融入、場域的踏查、國際社群交流，挑戰西方世界長久以來的主流意識價值與正義，共有19位教師參與、開設19門課，總參與人數約1515人。

▲暨大相遇東南亞的啟示：共耘RAMTAU香料共和園USR（大學社會責任）計畫進行成果發表。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

參與計畫的「北美鄒工作室」總幹事文淑盈表示，眾人週知南投有賽德克族、布農族，甚至滇緬移民，但少有人知道信義鄉久美部落其實是屬於鄒族部落；暨大此一USR計畫，可讓學生瞭解在日本殖民時期帝國大學編制的演習林，其實是鄒族的土地，並研討位於阿里山、存在居住風險的特富野社、與達邦社部落，未來有無可能透過轉型正義，返回位於南投原有的鹿株大社（和社）。

尖石國中老師全彥翰也說明，信義鄉雙龍部落觀光發展，與在地布農族居民想像的衝突和文化錯置：如基於布農族人狩獵時隱匿性的考量，黑色和白色是其服飾傳統顏色，但雙龍七色吊橋竟有屬泰雅族人文化圖騰的彩虹元素；暨大USR計畫透過實地踏查，讓學生瞭解部落應如何透過圖騰、文化轉譯，甚至觀光發展過程中，依然可清楚表達對於文化主權的掌控性與主體性。

暨大東南亞學系學生林思敏羅佩秀、陳怡蓁、林欣頤都表示，暨大USR計畫經由社會式參與反思的課程，強調ESG（環境、社會和公司治理）中最弱的社會責任議題：如越南咖啡的體驗課程，可瞭解越南的「咖啡奇蹟」其實連動著影響全球咖啡價格，以及因咖啡產業引動的全球移工流動議題，「麵包與玫瑰」的觀影課程可瞭解藍領階級對於麵包（酬勞）與玫瑰（象徵尊嚴）對美好生活的渴望和權利的追求，更研發一套細膩高質感的桌遊，作為進一步社會推進之用。