超狂學習歷程！高二生「開畫展」交自主學習作業　校長讚最佳典範

▲育成高中二年級學生李柔嫻為了自主學習作業開畫展。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市育成高中二年級學生李柔嫻，年僅16歲就當上業餘插畫家，曾為多家企業提供商業設計作品，為政治人物打造競選肖像，還有海外藝廊邀約參展。這學期在校內自主學習課程中，提出開辦個人實體畫展的學習計畫，從創作、策展、印製作品等，均一手包辦，日前舉辦畫展吸引許多師生前往，讓校長曾文龍大讚：「自主學習的最佳典範。」

李柔嫻從小就喜歡塗鴉，國一拿到第一台平板電腦，開始投入電繪世界，自己看影片學技巧、看動畫片學構圖，國二以筆名「三木老師」在社群平台發表作品，奇特的復古風格，被網友譽為台灣的宮崎駿，還在就讀國中就有廠商合作邀約。

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李柔嫻說，108課綱強調自主學習，高中課程每周都有彈性學習時間，每學期要提交自主學習計畫書，也是未來申請大學重要的學習歷程檔案，這學期提出舉辦個人實體畫展的自主學習計畫，從學期初開始著手，一面創作累積作品、一面尋找合適場地，從創作、策展到印製作品集都是自己一手包辦。





▲育成高中校長曾文龍（左）參觀學生李柔嫻（右）的畫展。（圖／李柔嫻提供）

趕在學期結束前，李柔嫻日前舉行為期兩天的畫展，吸引數百名師生到場參觀，育成高中校長曾文龍也到場支持，還自掏腰包買畫肯定學生創作。

李柔嫻說，為了繳交這份作業，場地費和策展成本就花了2萬多元，不過現場有販售個人的作品集和明信片，展出畫作也有標售，兩天展期共賣出10多幅畫作，作品集也銷售一空，應足夠支付畫展成本。

李柔嫻說，投入藝術創作，最開心的就是自己的作品可以被看見，以往只能在網路社群平台曝光和粉絲互動，這次透過實體畫展，可以面對面接觸觀賞者，有更多的互動和交流，更重要的是，終於完成這學期的自主學習計畫，總算順利交出作業，未來也將作為申請大學重要的學習歷程檔案，希望能如願申請到理想校系。





▲年僅16歲的李柔嫻舉辦首場個人畫展，還有海外藝廊邀約參展。（圖／記者楊惠琪攝）