南投縣府砸1.1億花3年重建　信義鄉豐丘國小新建校舍落成

▲信義鄉豐丘國小新建校舍落成。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉豐丘國小校舍興建已有超過60年歷史，建築老舊且出現外牆龜裂壁癌斑駁嚴重；南投縣政府爭取到教育部補助1億1039萬元辦理校舍整建工程，歷經3年多時間，終於完成重建。

豐丘國小6月18日舉行新建校舍落成典禮，在豐丘長老教會唱詩班獻詩祈福、部落婦女的吟唱中揭開序幕，還有布農文化協會、豐丘文化健康站、家長會與在地團體多元表演；學校幼兒園的小朋友也以布農語歡唱報戰功等傳統歌謠，國小部的孩子也都全部上台表演傳統織布文化的歌謠與舞蹈，充分展現學校與社區的融合與學習成果。

歷屆校友、校長、全校師生家長、教會、部落鄉親，以及各地來賓約100多人齊聚一堂，縣長許淑華也親臨會場、共同剪綵慶祝；包括縣議員全文才、黃春麟、鄉長全志堅、縣府教育處長王淑玲、原住民族行政局長史強、多位鄉民代表、鄰近學校校長、村長、部落耆老等都到場共襄盛舉。

豐丘國小校長史新健表示，該校原有校舍為民國51年起陸續興建、超過使用年限的老背少建築，全新完工的校舍有教室20間、廚房1間、廁所3處以及樓梯6座，符合最新法規及在地文化的綠建築大樓，並將原住民、閩南與客家文化的元素融入在校舍建築之中，賦予新校舍嶄新的靈魂與生命力；本次落成典禮也以｢點燃充滿熱忱的教育火把，期待豐光再起｣為主軸，由親師生與社區共同歡慶，感謝各界的蒞臨和關心。

許淑華表示，縣府持續爭取教育部老舊校舍重建經費，近幾年針對偏鄉學校陸續進行重建，很高興今日能看到豐丘國小重建完成，改造後環境、空間及功能齊全的嶄新校舍，必能激發孩子更專注的學習氛圍，也能與社區分享空間使用，共生共榮；她也特別感謝豐丘長老教會於校舍重建期間，無償提供臨時校區作為孩子上課的空間，以及彰化和美扶輪社的經費挹注，縣府也會持續爭取更多資源投入原住民族教育發展。