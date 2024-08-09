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大陸 大陸焦點 特派現場

驚悚！中國父母訓練2歲兒子「違規過馬路」　下一秒男童被撞飛

▲▼ 。（圖／翻攝微博）

▲父母執意讓2歲男童非法穿越道路，結果遭車撞飛。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

中國湖南張家界在7月20日下午5時左右，發生一起車禍事故，一名2歲男童在父母的要求下，直接在大馬路上練習過馬路，結果下一秒就被車子撞飛。影片曝光後，引發眾多網友熱議。

影片可見有一對張姓父母，想嘗試訓練2歲的兒子過馬路，但卻執意讓男童非法穿越道路。男童一度腳步不穩跌坐，但媽媽示意，堅持要他站起來，並自己過馬路。隨後父母持續站在馬路的另一邊，示意兒子自己穿越馬路，接著下一秒，剛好有一輛白色轎車開過來，男童當場被直接撞飛摔地。

事後長沙交警證實這起事件，但當地交警僅呼籲，家長切勿讓小孩在公共區域玩耍和逗留，並稱這起事故造成男童受傷，以及轎車受損。不過這段影片發布後，隨即引來眾多網友討論，網友們紛紛直呼：「這父母是想借刀殺人吧！」、「這對父母太誇張了。」、「這根本是謀殺。」、「父母竟然沒有罪責！」、「大人有病吧！」

▼許多網友對於這對父母的「堅持」感到不可思議。（翻自微博）

【41J肉聲】驚悚！中國父母訓練2歲兒子違規穿越馬路　下一秒男童被撞飛

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