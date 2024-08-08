女駕駛撞死27歲客運司機！只顧看車不管人　過失致死竟獲請回

記者黃哲民、戴上容／新北報導

新北市一名67歲周女駕駛紅色自小客車，昨7日上午行經泰山區新北大道、民生路違規左轉，撞死27歲陳姓騎士。肇事的67歲周姓女駕駛撞人後約2分鐘左右才下車，下車第一件事她先繞到自己的車前查看車頭狀況，接著再走到副駕駛座上拿出手機打電話。警方訊後將周女依過失致死罪移送至新北地檢署，經檢察官訊後將周女請回，沒有交保或任何強制處分。

這起車禍發生在昨天（7日）上午9時許，67歲周姓女駕駛所開的紅色自小客車從有直行標線的車道上左轉彎，撞上騎車準備上班的27歲陳姓客運司機，由於撞擊力道強勁，機車與自小客車的車殼碎片瞬間炸飛，小客車車頭全爛。

▲▼ 客運司機上班途中遭違規車輛撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

陳男則是騰空飛起再重摔地面，人也因此翻滾5圈後、噴飛20多公尺後重摔在地，頭顱破裂、人倒在地上無生命跡象，送醫後傷重不治，現場一片機車零件散落一地。

肇事的67歲周姓女駕駛則是在撞人後約2分鐘左右才下車，下車第一件事她先繞到自己的車前查看車頭狀況，接著再走到副駕駛座上拿出手機打電話。林口警方訊後將周女依過失致死罪移送至新北地檢署，經檢察官訊後將周女請回，沒有交保或任何強制處分。