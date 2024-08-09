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台南2警遇「2次事故」！貨車勾電纜瞬間拉倒　1人後腦重創ICU搶救

▲台南市警麻豆分局六甲分駐所何姓及蘇姓警員，父親節凌晨3時許，在轄內處理1件自小客車自撞車禍時，被1輛大貨車捲起掉落之電纜線勾扯造成2員警摔倒受輕重傷意外。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市警麻豆分局六甲分駐所何姓及蘇姓警員，父親節凌晨3時許，在轄內處理1件自小客車自撞車禍時，被1輛大貨車捲起掉落之電纜線勾扯造成2員警摔倒受輕重傷意外。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警麻豆分局六甲分駐所何姓及蘇姓警員，父親節8日凌晨3時許，在轄內處理1件自小客車自撞車禍時，1輛大貨車行經事故現場，不慎捲起掉落之電纜線勾扯造成2員警摔倒，其中何姓警員往後重摔倒地後腦著地，傷勢嚴重送醫昏迷，目前在加護病房觀察治療中。

警方表示， 8日凌晨 3時許，黃姓民眾（18歲，無照）駕駛自小客車沿台 1線南下，行經台南市六甲區一帶時，疑是疲勞駕駛，自撞道路旁交通號誌桿、標誌牌桿、消防栓及路旁商家數輛汽車，導致號誌故障及電線掉落，六甲分駐所當時擔服巡邏勤務之何姓及蘇姓警員獲報立即前往處理。

▲台南市警麻豆分局六甲分駐所何姓及蘇姓警員，父親節凌晨3時許，在轄內處理1件自小客車自撞車禍時，被1輛大貨車捲起掉落之電纜線勾扯造成2員警摔倒受輕重傷意外。（圖／民眾提供，下同）

2名員警在處理事故過程中，1名翁男駕駛的大貨車行經現場，意外勾起掉落的電纜線，造成兩名警員被電纜線扯倒地受傷，被送往柳營奇美醫院救治，何姓警員因往後重摔，後腦部著地，傷勢相當嚴重，陷入昏迷，目前在加護病房治療觀察中；而蘇員傷勢較輕已出院休息。

▲台南市警麻豆分局六甲分駐所何姓及蘇姓警員，父親節凌晨3時許，在轄內處理1件自小客車自撞車禍時，被1輛大貨車捲起掉落之電纜線勾扯造成2員警摔倒受輕重傷意外。（圖／民眾提供，下同）

為方便家屬照顧，何姓警員目前已轉往永康奇美醫院救治，台南市警察局局長林國清及麻豆分局長章振國獲悉，第一時間立即趕往醫院關心何員傷勢，並慰問家屬，同時請院方醫療團隊全力醫護何員早日康復。目前車禍肇事原因及相關責任，由麻豆分局進一步調查釐清偵辦中。

據了解，經奇美醫院醫療團隊全力搶救，目前何員對家屬呼喚聲已有反應，傷勢嚴重但已穩定，目前有朝好的方向發展，但離意識清楚仍需要點時間。

麻豆分局長章振國呼籲用路人，行車務必遵守交通規則及注意道路狀況，如道路有異狀或已發生事故時，應減速慢行通過，避免發生二次事故。

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