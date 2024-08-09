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社會 社會焦點 保障人權

酒駕4貼載3子！南投莽父自摔害4歲兒亡　檢上訴遭駁仍判3年半

▲▼台灣高等法院台中分院。（圖／記者李忠憲攝）

▲父1天喝3攤「4貼去夜市玩」自摔害死兒，遭判3年6個月。（圖／ETtoday資料照）

記者劉人豪／台中報導

29歲伍姓男子於2023年3月時，酒後騎機車載3名年幼子女，以違規「四貼」方式至夜市吃飯、遊玩，不幸於返家時發生自摔車禍，導致次子重傷送醫不治。南投地方法院依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判伍男有期徒刑3年6月。檢方上訴以後，台中高分院認為，若長期監禁會讓伍男子女處於更不利處境，駁回檢方上訴。

判決書指出，伍男在2015年即曾因酒駕遭判刑2個月；他在2023年酒駕車禍當天早上6、7點即在信義鄉住處喝保力達，傍晚5時30分許又在鄰居住處飲用58度高粱酒，半小時後與三名子女「四貼」前往夜市後又喝了啤酒，在晚間8時回程失控騎出道路，摔入路旁水溝內，站在機車踏板上的4歲二兒子被拋出，頭部嚴重外傷、雙側鎖骨骨折、全身多處挫瘀傷、左側血胸、腹腔積血等傷害，經送醫急救後，仍因全身多處外傷與大腦創傷而死亡。

▲南投地方法院首例國民法官參審判決今天出爐。（圖／記者高堂堯攝）

▲6名國民法官參與伍姓男子酒駕致死案件的審判。（圖／記者高堂堯攝，下同）

南投地院指出，該院審判長陳宏瑋、陪席法官陳育良、受命法官蔡霈蓁與國民法官1號至6號組成合議庭，根據相關事證，認定伍男涉犯《刑法》第185條之3第3項之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，且為酒駕10年內再犯，可處無期徒刑或5年以上有期徒刑。

不過國民法官法庭考量，本案並非一般酒駕致死案件伴隨嚴重違規行為、造成其他用路人死亡，加上伍男坦承犯行，且為家中兒童之主要照顧者、尚有2名未成年子女須扶養，本身亦承受喪子之痛苦及後果，因此認為有必要依照最高法院見解，考量未成年子女最佳利益，顯有其情堪憫恕之處，故依《刑法》第59條規定酌減其刑。

▲南投地方法院首例國民法官參審判決今天出爐。（圖／記者高堂堯攝）

地院表示，國民法官法庭評議本案後認為，酒駕事件發生頻繁導致嚴懲、零容忍之重刑化社會輿論，但量刑仍須依照《刑法》第57條規定為判斷；為適度反應伍男此次酒駕致死行為之責任，應以酌減後趨近中高度刑為責任上限，再考量上述被告認罪、子女最佳利益等量刑因子，求取妥適之平衡刑度，依《刑法》之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處伍男有期徒刑3年6月。

檢方認為，有未成年子女者可減刑，孑然一身者則不能，如此結果違反行為刑法原則，提起上訴。台中高分院認為，伍男事後相當自責，說「確實是我自己活該，我不該騎車喝酒，但是我還想要陪著小孩長大」，實見悔意，伍男尚有3名未成年子女待其扶養，且伍男為主要照顧者，長期監禁恐怕會讓伍男子女處於更不利境地，在犯行與其後續應負起照顧責任間，求取妥適平衡刑度，因此駁回上訴。

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