撞死客運司機卻只顧看車！女駕駛向家屬鞠躬致歉：年紀大嚇壞了

記者戴上容／新北報導

新北市泰山區發生死亡車禍！一名67歲周女駕駛紅色自小客車，違規左轉，撞死了一名27歲騎車上班的客運司機陳姓騎士。事故發生後，周女在撞人約2分鐘後才下車，第一時間並未查看傷者，而是繞到車前檢查車頭狀況。周女昨8日在相驗時向死者家屬鞠躬道歉，她說因對路況不熟、依賴導航行駛才發生意外，並表示她因為年紀大，事發時驚魂未定，反應遲鈍才會做出這樣的舉動。

據了解，從事汽車零件製造業的周女7日上午9時許，從台北市家裡出發準備前往新北泰山區探訪友人，她聲稱，由於不熟悉路況，她依照導航指示行駛，在泰山區內側車道違規左轉，結果與對向騎車行經的27歲陳姓客運司機碰撞。

▲27歲陳姓機車騎士遭違規左轉車輛撞上，送醫宣告不治，撞擊瞬間曝光。（圖／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心，下同）

車禍瞬間撞擊力道強勁，小客車車頭全爛，騎士陳男則是騰空飛起再重摔地面，人也因此翻滾5圈後、噴飛20多公尺後重摔在地，頭顱破裂、人倒在地上無生命跡象，送醫後傷重不治，現場汽機車碎片散落一地。

肇事的周姓女駕駛在撞人後，約2分鐘左右才下車，下車第一件事她先繞到自己的車前查看車頭狀況，接著再走到副駕駛座上拿出手機打電話。

對於為何會只看車頭沒探視傷者？周女辯稱，因對路況不熟依賴導航行駛才發生意外，並表示由於年紀大，事發時驚魂未定，反應遲鈍。林口警方訊後將周女依過失致死罪移送至新北檢，新北地檢署檢察官訊後，將周女請回，沒有交保或任何強制處分。

昨8日檢方進行相驗，肇事周女當場向家屬鞠躬致歉，並說她年紀大，車禍發生後，驚魂未定，第一時間沒辦法反應，才會做出那些舉動，對此，死者家屬沒什麼反應，非常悲痛處理陳男後事。

▲▼ 客運司機上班途中遭違規車輛撞死 。（圖／記者戴上容翻攝）

