買超市60元便當給好感女同事　下午進茶水間「1畫面」他錯愕

▲原PO幫忙買便當，卻被同事丟垃圾桶。（圖／翻攝自匿名公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

無意間發現同事糟蹋心意，不僅令他瞬間爆降好感度，網友們也直搖頭，「真的不可取…」、「60元認清了一個人也值得」、「一個便當認清一個人，太值得了」、「花60驗證人心，值得。」

有網友在匿名公社表示，他出外洽公時，順便問了公司某部門一位他蠻喜歡的女同事，要不要幫她買午餐，女方回好，於是他回辦公室前，就去買了一個60元的超市便當。回公司後，他見對方不在座位，便放在桌上就離開。

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令他感到錯愕的是，「誰知下午在茶水間垃圾桶看到…」文中則附上一張便當完整地被丟進垃圾桶的照片，不僅動都沒動過，甚至連塑膠條都沒拆開，讓原PO直呼，「瞬間讓我對她好感度降為0！」

貼文一出，許多網友們也直搖頭，「希望大家珍惜勿浪費食物～從這邊也看到一個人的品性～無言」、「這樣丟棄新鮮食物的舉動真的不可取…」、「還好提早發現了」、「60元認清了一個人也值得」、「一個便當認清一個人，太值得了」、「花60驗證人心，值得。」

不過，也有人認為要確認清楚，「問問她本人最正確」、「問清楚，免得誤會」、「別亂想，問清楚，或許有出入」、「你對她的好感度對她根本不重要，也許她怕東西有加料，不吃不熟識的人給的東西，是自我保護最基本常識。」