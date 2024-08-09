陸記者考全紅嬋英文秒被拒　「8字」回應…粉絲讚：懟得好

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋6日在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽中，以425.60分的高分奪下金牌，成功衛冕。一名大陸記者在她奪冠採訪表示，「我教你『拿捏』的英語好不好？」全紅嬋毫不猶豫馬上拒絕，「不用了，我不想知道。」

▲全紅嬋奪下女子單人跳水10公尺台金牌。（圖／路透社）

影片中，該名記者表示，「妳老說這個『小小巴黎拿捏』，我有一個問題要現在考一考，『拿捏』妳知道用英語怎麼講嗎？我教教妳好不好？」

▲全紅嬋拒絕該記者。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋拿著烏龜娃娃放在面前，並淡定地回應該記者，自己不會拿捏的英文，但也不需要讓對方教自己。該記者尷尬地笑了笑，試圖緩解僵住氣氛。

相關影片引起熱議，不少粉絲直呼，記者自以為有趣，「這記者的臉被打得啪啪響」、「記者會跳10公尺台嗎？我教教你好不好」、「啥他X心態」、「全妹直接懟回去，厲害懟得好」、「全妹的回應太棒了」、「記者那態度是怎樣，自以為是誰啊，這才不叫好心」。

全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽中，以425.60分的高分奪下金牌，成功衛冕；陳芋汐以420.70獲得第二名。「嬋汐組合」在雙人跳水10公尺台項目中，以359.10的高分，打敗所有隊伍，甚至與第二名的北韓隊差了43.2分。

▲全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽。（圖／路透社，上同）