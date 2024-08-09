羅詩芳舉重三刷奧運紀錄奪金　賽後坦言：真的嗎？到現在還不敢相信

▲羅詩芳在女子59公斤舉重賽事中打破三個項目的奧運紀錄。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

來自湖南的中國23歲舉重新星羅詩芳在女子59公斤級賽事中以抓舉107公斤、挺舉134公斤、總和241公斤的成績連刷三項奧運紀錄。這是中國舉重隊在本屆奧運取得的第三枚金牌，也是中國奧運代表團獲得的第28面金牌。羅詩芳打敗衛冕的郭婞淳及來自加拿大的老將沙朗等強敵，或成為這個量級在未來10年內，難以撼動的霸主。

羅詩芳在賽後訪問時坦言，拿下金牌的感受，「到現在的確是有點不敢相信，感覺還有點沒緩回來，可能到晚上或第二天起來才會很開心吧！現在更多的（情緒）是那種，啊！真的嗎？」

羅詩芳透露，在她一開始練舉重時，很多人都說她力量不好、身體不好、體抗力差，但她只想著，「我還沒有練呢！我還沒有練出結果來，剛開始試就否定我嗎？」她表示，「能成功就是堅持下去，才能看到希望，而不是看到希望才去堅持，我能成功就是我的前面就是希望。」

羅詩芳強調，個人性格的原因，把這場比賽想得很艱難，「也並不覺得自己有這個實力，金牌一定是我的，沒到最後一刻，誰也說不準，心態就是，我想拿這塊金牌，我一定要這塊金牌，但一定要做好自己，每一把，每一步。」

公開資訊顯示，羅詩芳2001年4月生，現年23歲，湖南桂陽人。她在11歲開始練習舉重，隔年便進入省隊，並在青年隊時期多次打破全國青年紀錄。羅詩芳在2022年首度入選國家隊，開始備戰杭州亞運及巴黎奧運，在今（2024）年世錦賽中破世界紀錄奪金。