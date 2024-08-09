傳伊朗總統懇求最高領袖「別攻打以色列」　憂恐導致國家崩潰

▲伊朗總統裴澤斯基安。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中東情勢緊張，以色列政府表示，正準備應對來自伊朗與黎巴嫩真主黨的攻擊。不過如今有消息人士透露，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）懇求伊朗85歲最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamene）避免對以色列發動直接攻擊，稱這除了會對他的總統任期造成毀滅性影響，還可能削弱伊朗經濟，甚至導致國家崩潰。

伊朗國際、以色列時報報導，伊朗放話要對以色列發動直接飛彈攻擊，以報復哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗境內遭暗殺一事。但這場復仇行動似乎並不是所有伊朗高層都贊同的想法，已經有人對潛在後果表達擔憂。

多名知情人士向伊朗國際透露，伊朗總統裴澤斯基安近期與最高領袖哈米尼會面，但裴澤斯基安敦促不要跟以色列開戰，以避免緊張情勢升級成不必要的戰爭。

裴澤斯基安警告，潛在衝突可能會深化民眾對現有政權的不滿，嚴重擾亂他的總統任期，同時導致重大問題。他稱，以色列若對伊朗國家基礎建設與能源資源發動報復性反擊，這可能削弱伊朗經濟，甚至導致國家崩潰。

裴澤斯基安進一步說明，反對採取軍事行動是出於國家考量，發動與以色列戰爭將使得經濟復甦、彌合國家與人民之間的巨大分歧變得不可能，也會嚴重損害伊朗迫切需要改善的國際地位。

不過消息人士也說，儘管提出上述嚴重警告，但最高領袖哈米尼在會議期間並未做出明確表態，既不支持也不反對總統裴澤斯基安的說法。