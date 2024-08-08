　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

擔心中東戰火擴大　加拿大突撤離駐以色列外交官員子女

▲▼黎巴嫩與以色列邊境附近發出濃煙。（圖／路透社）

▲黎巴嫩與以色列邊境附近發出濃煙。（資料照／路透社）

文／中央社

根據加拿大新聞社（Canadian Press），渥太華當局今天表示，由於擔心中東地區衝突擴大，已決定將駐以色列外交官員的子女及其監護人撤離以色列，並暫時遷往安全的第三國。

路透社報導，以色列與伊朗和黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）之間的緊張關係，引發外界擔心局勢已經很緊張的中東地區，衝突可能進一步擴大。此時以色列持續對加薩（Gaza）發動攻勢，造成當地數以萬計平民死亡，並引發包括大規模饑荒在內的人道危機。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）日前在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，和真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）遭以軍擊斃，不僅使以色列面臨報復威脅，恐怕還會讓中東地區戰爭擴大的風險升高。

加拿大新聞社引述加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）提供的聲明指出，已核准將駐以色列外交官員的子女及其監護人暫時遷往安全的第三國。聲明也說，加拿大派駐在約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah）及貝魯特的外交官員，目前並未與須受扶養的親屬同住。

渥太華當局以中東衝突持續不停和安全情勢難以預料為由，在8月3日警告國人勿赴以色列旅遊，也呼籲國民勿前往加薩和約旦河西岸。

聲明強調，加國位於以色列特拉維夫（Tel Aviv）和貝魯特的大使館，以及在約旦河西岸的駐巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）辦事處，「仍維持功能充分運作不受影響，並且持續為加拿大公民提供必要的服務」。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰！67歲父還有18歲兒　24歲母背景
女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭
快訊／羅嘉翎淚崩喊「對不起大家」
快訊／羅嘉翎跛腳離場！　16強對手若打進金牌戰她還有敗部復活
台灣40年後將「沒有冬天」衝擊溫泉業　未來颱風減少但傷害更大
「看YT自學射箭」挺進奧運！他射出1分意外爆紅
7.1強震晃到站不穩！鹿兒島房倒塌有人受困　道路裂開
快訊／28歲律師淪詐團軍師海削千萬　鄭鴻威求交保被打臉
跆拳道甜心羅嘉翎巴黎奧運首戰　0比2落敗
7.1強震！　日氣象廳急調查：與「南海海槽大地震」是否有關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擔心中東戰火擴大　加拿大突撤離駐以色列外交官員子女

「看YT自學射箭」挺進奧運！他射出1分意外爆紅　韓企霸氣伸援手

夫妻15年後重返瑞士「復刻甜蜜合影」　背後1變化讓他哭了

7.1強震晃到站不穩！鹿兒島木造房倒塌有人受困　道路裂開

7.1強震！　日氣象廳急調查：與「南海海槽大地震」是否有關

波音糗大了！2太空人「被迫滯留太空」　NASA：考慮讓SpaceX救援

舉國旗慶祝「下秒銅牌飛了」　羅馬尼亞體操少女掩面痛哭

快訊／日7.1地震「第一波海嘯」已到達！　氣象廳急籲：勿到海邊

最大震度6弱！日本宮崎規模7.1強震　2縣海嘯注意警報

俄冠軍女棋士出奧步！「棋盤塗水銀」毒害對手　恐怖過程全被拍

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

邊荷律突被cue三振舞！　秒甜笑應援網暴動：超香

【是沒看到還是裝沒看到？】遞麥給 #王齊麟 他急拍手沒接 #李洋 傻眼XD

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

擔心中東戰火擴大　加拿大突撤離駐以色列外交官員子女

「看YT自學射箭」挺進奧運！他射出1分意外爆紅　韓企霸氣伸援手

夫妻15年後重返瑞士「復刻甜蜜合影」　背後1變化讓他哭了

7.1強震晃到站不穩！鹿兒島木造房倒塌有人受困　道路裂開

7.1強震！　日氣象廳急調查：與「南海海槽大地震」是否有關

波音糗大了！2太空人「被迫滯留太空」　NASA：考慮讓SpaceX救援

舉國旗慶祝「下秒銅牌飛了」　羅馬尼亞體操少女掩面痛哭

快訊／日7.1地震「第一波海嘯」已到達！　氣象廳急籲：勿到海邊

最大震度6弱！日本宮崎規模7.1強震　2縣海嘯注意警報

俄冠軍女棋士出奧步！「棋盤塗水銀」毒害對手　恐怖過程全被拍

國土署：「13萬戶社會住宅」　未來8年如期興辦

海基會董座傳由吳豐山接任　陸委會：並無所悉

快訊／羅嘉翎傷勢未癒硬拚巴黎奧運　16強落敗教練劉聰達落淚心疼

台南永康就業中心巴結爸爸　找工作送按摩

第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

飼主快出現！彰化捕獲超罕見「牛蛇」　防疫所公告認領

結合法式概念的越南料理！Luma Café插旗宜蘭　吃得到牛尾河粉

短延時豪雨轟中南部　下周三後又有颱風生成機率

攜手衛生局行動醫療服務　中埔分局加強反詐騙宣導力道

限時4天必衝！「New Balance Fun釋基地」快來玩遊戲拿好禮～體驗頂級跑鞋More v5

萌娃跆拳道被踢倒起不來　裁判抱起小可愛全場融化

國際熱門新聞

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

即／日地震上修7.1！海嘯注意報區域擴大

即／日本6.9地震！發布海嘯注意報

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

日7.1地震！2機場封閉跑道　航廈玻璃碎滿地

即／日本7.1地震「第一波海嘯」已到達！

加拿大AV辣妹奪銅「狂扭電臀」嗨翻

林郁婷與阿爾及利亞女將遭對手羞辱！義大利奧會曝內幕

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格

J.K.羅琳開嗆林郁婷支持者：像拿馬鈴薯證明石頭可以吃

俄羅斯控林郁婷、克莉芙「就是男性」

女移工性侵星國男雇主　還視訊男友

「為什麼是我」克莉芙金牌戰前吐心聲

前後都是臉！法國隊「人臉泳帽」超驚人

更多熱門

相關新聞

以色列經濟惡化　伊朗已不戰而勝

以色列經濟惡化　伊朗已不戰而勝

以色列經濟長期以來面臨的「三高」問題——物價高、稅率高、貧富差距高——進一步加劇了經濟困境。即使伊朗不發動直接的軍事攻擊，它也已經達到了削弱以色列的目的， 在這場沒有硝煙的戰爭中取得了優勢。

中東衝突風險升高　英國對伊朗黎巴嫩領空發警訊

中東衝突風險升高　英國對伊朗黎巴嫩領空發警訊

以色列警告真主黨：傷害平民將加倍奉還

以色列警告真主黨：傷害平民將加倍奉還

美媒：伊朗「重新思考」是否該攻擊以色列

美媒：伊朗「重新思考」是否該攻擊以色列

中東瀕戰　埃及要求航空公司今避開伊朗領空3小時

中東瀕戰　埃及要求航空公司今避開伊朗領空3小時

關鍵字：

以巴戰爭以色列

讀者迴響

熱門新聞

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

即／日地震上修7.1！海嘯注意報區域擴大

即／日本6.9地震！發布海嘯注意報

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

日7.1地震！2機場封閉跑道　航廈玻璃碎滿地

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

離婚協議被當廢紙依依三月就被逐出前夫家

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

快訊／雲林29歲女騎士內出血搶救無效亡

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

邊荷律突被cue三振舞！　秒甜笑應援網暴動：超香

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面