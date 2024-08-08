中東爆發衝突風險升高　英國對伊朗黎巴嫩領空發警訊

▲一架飛機準備降落黎巴嫩貝魯特-拉菲克·哈里里國際機場。（圖／路透社）

文／中央社

英國與埃及要求本國航空公司避開伊朗與黎巴嫩領空，因為巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）和真主黨（Hezbollah）高級成員日前遇害，中東爆發衝突風險升高。

路透社報導，埃及今天凌晨指示所有本國航空公司避開伊朗領空3個小時，幾小時之後，英國向其航空公司也發出避開黎巴嫩領空的建議。

▲黎巴嫩貝魯特-拉菲克·哈里里國際機場。（圖／路透社）

全球許多航空公司為避開伊朗和黎巴嫩領空，正在修改航班時刻表，同時取消飛往以色列和黎巴嫩的班機。

總部位於美國的聯合航空公司（United Airlines）表示，基於安全理由，7月31日暫停飛往特拉維夫（Tel Aviv）的班機目前仍處於暫停狀態。聯航表示：「我們將持續密切關注事態發展，並在考量乘客和機組人員安全後，決定何時恢復服務。」

聯航競爭對手達美航空公司（Delta Air Lines）8月31日之前，停飛紐約與特拉維夫之間的班機。 根據航班追蹤網站Flightradar24，英國航空公司目前沒有飛往黎巴嫩的班機。

新加坡航空公司2日停止飛越伊朗領空並啟用替代航線，新航表示安全是其首要任務。埃及航空公司也同樣避開伊朗領空。

埃及發布的飛航公告（NOTAM）寫著，「所有埃及航空公司應避免飛越德黑蘭飛航情報區，越過此區的任何飛行計畫均不被接受。」這項公告指的時間是從格林威治時間（GMT）上午1時至4時（台灣時間8日上午9時至中午12時）。

埃及民航部門稍晚證實，此前曾收到伊朗當局通知，上述飛航公告目的在降低安全風險。

埃及民航部門在聲明中寫著，「伊朗領空將於德黑蘭時間8月7日11時30分至14時30分，以及8月8日4時30分至7時30分舉行軍事演習（後者即台灣時間8日上午9時至中午12時）。」

埃及官方媒體開羅新聞（Al-Qahera News）引用一位不願透露姓名的消息人士的話說，伊朗當局曾表示因「軍事演習」之故，避免在伊朗領空飛行。