林飛帆被傳「召妓」、薪資比部長高　深夜發文回應了

記者黃翊婷／綜合報導

國安會副秘書長林飛帆表示，中共當局日前將他列入「懲戒頑固台獨分子」名單，網路上就接連出現幾則假消息，包含指控他召妓被捕、薪資比部長級高等等，他決定不再姑息，8日傍晚已向警方報案。

▲林飛帆遭誣指召妓、薪資比部長級高，他已經報警處理。（資料照／記者李毓康攝）

中國國台辦7日在官方網站上新增「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄網頁，在置頂的台獨頑固分子清單中，列出蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇共10人的名字。

林飛帆8日在Threads上發文表示，他在父親節前一天被中共當局列入「懲戒頑固台獨分子」名單，接著網路上就出現幾則針對他的假消息，包含在臉書社團「爆廢公社」上指稱他召妓被捕、在「爆政公社」上指稱他的薪資比部長級高，高達25萬元，意圖進行認知操作。

林飛帆強調，不論是境外還是境內，「我絕不姑息，傍晚已向警方報案！」而且類似的假訊息攻擊已經不是第一次，過去還有假帳號說他是前總統蔡英文、李登輝的私生子，實在令人啼笑皆非，或者聲稱他與中共間諜王立強吃飯，逼得被誣指為王立強的朋友跳出來澄清。

林飛帆說，假訊息快速散播，澄清卻要花費百倍力氣，「但這個假訊息的攻擊時序，值得大家注意，也可以作為未來大家辨別假訊息攻擊的識讀參考」，同時他也很感謝親友第一時間告知此事，讓他能夠快速應變、報案，「大家一起守護國家安全，守護台灣的輿論環境。」

▼林飛帆Threads發文截圖。（圖／翻攝自Threads／feifanlin）