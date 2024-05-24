酸包圍立法院不攻沒路用　蔡正元：拿不到20萬月薪

記者黃翊婷／綜合報導

立法院院會17日、21日審查國會改革法案，引發朝野衝突，場外也有破萬民眾抗議藍白黑箱作業，立法院將在今日（24日）繼續審查法案。國民黨前立委蔡正元23日晚間在臉書發文嘲諷，民進黨動員群眾包圍立法院卻不攻，「無三小路用啦！拿不到20萬月薪，也拿不到雲豹能源的股票。」

▲抗議群眾在立法院外舉牌控訴藍白黑箱作業。（資料照／記者徐文彬攝）

立法院院會近日審查攸關國會改革的《立法院職權行使法》修正案，不僅引發朝野衝突，還有破萬民眾聚集在立法院外抗議藍白黑箱作業，要求退回委員會審查。由於立法院將在今日繼續審查法案，總務處23日發出公告，宣布因應24日民眾於立法院周邊進行集會活動，立法院自23日晚間6時起陸續封閉周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出。

國民黨前立委蔡正元23日晚間在臉書發文，嘲諷民進黨動員群眾包圍立法院，卻不像10年前太陽花那樣攻占議場，只是圍而不攻，根本沒有作用，「沒有機會當林20萬，也沒有機會變賴雲豹」、「無三小路用啦！拿不到20萬月薪，也拿不到雲豹能源的股票」。

▲蔡正元臉書發文截圖。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

而被蔡正元暗諷的國安會副祕書長林飛帆和民進黨前立委賴品妤，目前尚未做出回應。此外，藍綠陣營相繼申請在台北市中正區青島東路、濟南路1段舉辦集會遊行活動，並獲得核准，到時警方將動員500名警力協助維持秩序及待命；警方呼籲，由於藍綠陣營各自申請場地，希望藍營支持者可以從林森南路進出，綠營支持者可以從中山南路出入。

還有民間團體決定舉辦「我藐視國會」全台串聯活動，號召民眾在台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄及台東等7縣市進行抗議示威。網紅「波特王」23日也在臉書轉貼活動資訊，並提醒參與民眾注意安全，「明天（指24日）只是去聲援的，不要亂衝進立院」。