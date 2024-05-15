林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

▲林飛帆確定接任國安會副秘書長。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

總統副總統交接小組14日公布人事案，民進黨前副秘書長林飛帆確定候任國安會副秘書長，消息一出引發熱議。國民黨立委林倩綺批評，林飛帆可能由「林9萬」大躍進為部長級的「林年薪300萬」，讓她不以為然。不過，資深媒體人黃揚明則表示，林飛帆的月薪應為18.6萬，並非外傳的部長級薪水。

第16任總統副總統交接小組14日表示，現任總統府副秘書長張惇涵留任，前立委何志偉候任總統府副秘書長；總統府發言人由前三立主播郭雅慧，以及民進黨國際部主任李問接任；國史館館長由現任館長陳儀深留任。國安會諮詢委員方面，由傅棟成、黃曙光留任，現任總統府副秘書長黃重諺、前總統府副秘書長馬永成、中研院資訊研究所資通安全專題中心執行長李育杰、台大法律系教授姜皇池候任諮委，至於現任國安會副秘書長徐斯儉、劉得金留任，前民進黨副秘書長林飛帆候任。

▲林飛帆新職務薪水備受討論。（圖／記者林敬旻攝）

針對外傳林飛帆的薪水可能由原來的「林9萬」變成部長級的「林年薪300萬」。黃揚明在臉書發文說明，國安會副秘書長月薪不是部長級，而是屬於次長級，約為18.6萬。

林飛帆將接任國安會副秘書長，林倩綺日前在臉書發文批評，看不懂賴清德的用人標準為何？連小學生都知道要「選賢與能」賴清德即將就任總統卻不知道？國安會事關國家安全，選用一個未服過正式兵役者。

林倩綺進一步嘲諷，爭議更大的是其「月薪」議題，當初從「林9萬」躍升為「林士萬」就算了，因為當時實領的是民進黨的薪水！現在「林士萬」即將大躍進為部長級的「林年薪300萬」，領的還是人民納稅錢！到底何德何能？就因為「林年薪300萬」是小英男孩？