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國台辦「懲獨專欄」設舉報郵箱　朱鳳蓮：精準打擊，不涉及廣大台胞

▲▼國台辦增設「台獨頑固分子」專欄網　柯建銘、顧立雄等人被置頂。（圖／翻攝國台辦網站）

▲國台辦增設「懲獨專欄」。（圖／翻攝國台辦網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸國台辦在官網新增「懲獨專欄」，第一波「台獨頑固份子」名單列入蘇貞昌在內的10名台灣政治人物，引起兩岸輿論熱議。包括民進黨及民眾黨都提出譴責，認為此舉會讓台灣民眾反感。對此，國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，「依法懲治的是極少數涉獨言行惡劣、謀獨活動猖獗的頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不涉及廣大台灣同胞。」

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2024.7.24） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮表示，台灣是中國的一部分，國家絕不允許台獨分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，「依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，是捍衛國家主權、統一和領土完整的應有之義，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。」

朱鳳蓮提到，「民進黨當局故意將廣大台灣同胞同極少數台獨頑固分子混為一談，企圖拉無辜民眾為台獨墊背，企圖借抹黑大陸來阻撓兩岸交流往來，只能說明它們色厲內荏、顛倒黑白，完全是徒勞的。」

朱鳳蓮指出，清除破壞兩岸關係的害群之馬，目的是從根本上維護台海和平穩定、保障廣大台灣同胞安全福祉，「越來越多的台灣同胞已經識破民進黨當局的險惡用心和欺騙伎倆，展示出參與兩岸交流的強烈願望，積極參與兩岸交流、支持兩岸關係發展。」

朱鳳蓮稱，據統計，今（2024）年1至6月，兩岸人員往來208.3萬人次，同比增長99.5%，其中台胞來大陸192.8萬人次，同比增長103.2%，「這充分說明兩岸交流合作的歷史大潮滾滾向前，不會因民進黨當局及台獨勢力的謊言和欺騙而影響。希望廣大台灣同胞把握歷史大勢，堅守民族大義，與台獨頑固分子劃清界限，積極參與兩岸交流合作，共同守護中華民族共同家園。」

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