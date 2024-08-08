7.1強震晃到站不穩！鹿兒島木造房倒塌有人受困　道路裂開

MBCニュース【地震で家屋が倒壊「２階にいて閉じ込めれた」震度５強の鹿児島・大崎町】— MBCニューズナウ (@MBC_newsnow) August 8, 2024
日向灘を震源地とする地震で、鹿児島県で最大震度5強の揺れを観測した大崎町假宿では、木造の家屋が倒壊しました。#地震￤#鹿児島県
詳しくはMBCニュースでhttps://t.co/8BWbfWzInS
記者詹雅婷／綜合報導
日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，最大震度6弱，當局立刻發布海嘯警報，範圍包括鹿兒島縣多地。鹿兒島大崎町出現5強震度，一棟2層樓高的木造建築物傾斜倒塌。
MBC南日本放送、NHK等報導，在公所附近的一棟木造房屋傾斜倒塌，根據日媒刊出的照片，整棟建築物大幅傾斜嚴重損毀，房屋整體結構顯然已經不再穩定。一名男性住戶指出，「我當時在2樓受困，好不容易才逃出來」。
鹿兒島大崎町假宿附近出現道路裂開隆起受損、住宅圍牆倒塌、商家貨架上的商品掉落等事故。
震度5弱を観測した鹿児島県大崎町の公式SNSによると、町内では地震で地面が隆起し、道路がひび割れている。— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) August 8, 2024
@sputnik_jp をフォローして最新の動向をチェックpic.twitter.com/OMLwfBZOr5 https://t.co/KCypoqKbvR
另外在地震發生當下，大崎町田徑訓練場館內部有100多人正在進行訓練，包括國高中生以及從各地來此集訓的大學生等人。工作人員透露，當時大部分的人都在室內，不過地震發生後，全員暫時到戶外草坪避難，在這之後，因為並未發生餘震，有人選擇返家，也有人繼續留下來練習。
男性工作人員說，當時他人就在戶外，「一開始有聽到聲音，還以為是櫻島火山噴發，但之後搖晃越來越劇烈，才意識到是發生地震，搖晃持續好幾秒，幾乎讓人站不穩，隨後才變成輕微的搖晃。」
讀者迴響