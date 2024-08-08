7.1強震晃到站不穩！鹿兒島木造房倒塌有人受困　道路裂開

記者詹雅婷／綜合報導

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，最大震度6弱，當局立刻發布海嘯警報，範圍包括鹿兒島縣多地。鹿兒島大崎町出現5強震度，一棟2層樓高的木造建築物傾斜倒塌。

MBC南日本放送、NHK等報導，在公所附近的一棟木造房屋傾斜倒塌，根據日媒刊出的照片，整棟建築物大幅傾斜嚴重損毀，房屋整體結構顯然已經不再穩定。一名男性住戶指出，「我當時在2樓受困，好不容易才逃出來」。

鹿兒島大崎町假宿附近出現道路裂開隆起受損、住宅圍牆倒塌、商家貨架上的商品掉落等事故。

另外在地震發生當下，大崎町田徑訓練場館內部有100多人正在進行訓練，包括國高中生以及從各地來此集訓的大學生等人。工作人員透露，當時大部分的人都在室內，不過地震發生後，全員暫時到戶外草坪避難，在這之後，因為並未發生餘震，有人選擇返家，也有人繼續留下來練習。

男性工作人員說，當時他人就在戶外，「一開始有聽到聲音，還以為是櫻島火山噴發，但之後搖晃越來越劇烈，才意識到是發生地震，搖晃持續好幾秒，幾乎讓人站不穩，隨後才變成輕微的搖晃。」