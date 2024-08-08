舉國旗慶祝「下秒銅牌飛了」　羅馬尼亞體操少女掩面痛哭

▲柏波蘇（Ana Barbosu）原本以為奪銅，卻因為美國隊的申訴而失去獎牌。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

羅馬尼亞18歲體操選手柏波蘇（Ana Barbosu）出征巴黎奧運，在女子自由體操決賽中，原本分數已經篤定奪銅，正開心地高舉國旗慶祝。未料，美國隊在最後一刻提出分數上訴，讓她卻頓時失去獎牌，當場難過地掩面痛哭離場。

NBC報導，在5日的比賽中，柏波蘇獲得13.7分，列在第3名，同國選手禾尼亞（Sabrina Maneca-Voinea）也獲得相同分數，但因為執行分數較低，而排在第4名。此時，柏波蘇以為確定獲得銅牌，開心舉起羅馬尼亞國旗慶祝，直到看見分數板上的變化後，雙手掩面哭泣離開。

▲柏波蘇在5日的自由體操決賽上，原本排名第三。（圖／路透）



原來，最後一位上場的美國23歲選手切爾斯（Jordan Chiles），起初得分僅排在第5名，但在教練提出申訴，要求調查分數後，她的難度分數被多加了0.1分，就這樣跳過2位羅馬尼亞選手，直接躍升銅牌。

羅馬尼亞長期都是體操強國，但柏波蘇起初可能獲得的銅牌，卻是該國自2012年倫敦奧運以來，第一枚女子項目獎牌。羅馬尼亞奧委會已經提出上訴，羅馬尼亞體操協會也向國際體育仲裁院提出申請，「致力於糾正裁判犯下的錯誤，並且恢復我們運動員的權利。」

羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）6日表示，由於這種「可恥的情況」，他將抵制、拒絕出席閉幕式，並且把柏波蘇及禾尼亞都視為奧運獎牌得主，包括授予同等獎勵。該國體操名將柯曼妮奇（Nadia Comaneci）也在X發文痛批，「我不敢相信，竟然這樣玩弄運動員的心理健康與感情。」