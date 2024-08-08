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大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋親曝為何這麼喜歡「烏龜」？　師姐補充：她還愛綠色

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋在巴黎奧運期間，拿下「女子雙人跳水10公尺台、女子單人跳水10公尺台」兩項金牌。全紅嬋在半決賽前買「烏龜盲盒」、粉絲多次送她「烏龜娃娃」等，屢屢引起話題。全紅嬋先前就在採訪中透露，烏龜是自己喜歡的動物。

▲▼全紅嬋喜歡小烏龜的原因。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋多次收到粉絲送的烏龜娃娃。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋喜歡小烏龜的原因。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，全紅嬋在2023年杭州亞運會女子跳水10公尺跳台比賽中，奪得金牌後受訪被問到為何在包包上掛烏龜娃娃吊飾。她當時表示，「我比較喜歡（烏龜）吧，因為我覺得烏龜『又醜又可愛』的，反正是我喜歡的動物。」

全紅嬋的師姐、東京奧運女子雙人跳水3公尺板金牌「王涵」日前在節目上也透露，「我喜歡DIY一些東西送人，我就讓她（全紅嬋）挑，她選的幾乎都是綠色，因為她說她喜歡綠色，所以她有很多小烏龜的東西，喜歡烏龜周邊的主因之一還有綠色。」

▲▼全紅嬋喜歡小烏龜的原因。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋在去年亞運會上收到粉絲送的「烏龜娃娃背包」。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋喜歡小烏龜的原因。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋後背包上總是掛著許多烏龜吊飾。（圖／翻攝自微博）

值得一提的是，全紅嬋在該屆亞運會的奪冠賽後採訪中表示，「自己的夢想是在巴黎奧運再奪下冠軍。」她也在本屆奧運中，成功達成自己當時立下的目標。

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲全紅嬋奪下巴黎奧運女子單人跳水10公尺台金牌。（圖／路透社）

全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽中，以425.60分的高分奪下金牌，成功衛冕；陳芋汐以420.70獲得第二名。「嬋汐組合」在雙人跳水10公尺台項目中，以359.10的高分，打敗所有隊伍，更與第二名的北韓隊差了43.2分。

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲全紅嬋、陳芋汐奪下巴黎奧運雙人跳水10公尺台金牌。（圖／路透社）

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