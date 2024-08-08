「邪惡1蔬菜」1斤1200　她差點嚇到褲子一包！全場驚：變有錢人了

▲香菜價格飆天價。（圖／記者楊惠琪攝）



網搜小組／劉維榛報導

凱米颱風來襲時，有網友發現，超市綠菜類只剩下香菜沒人搶，而颱風重創蔬菜產區，現在香菜飆到天價！一名網友驚呼，逛市場詢問香菜價格，老闆說「一斤1200」，原PO還再三確認是1斤，不是1公斤為單位，讓她搖頭直呼「差點嚇到褲子一包！」

一名網友在《匿名公社》表示，今天去逛市場時，聽到老闆說現在香菜一斤1200元，驚人的菜價根本讓原PO買不下手，「差點嚇到褲子一包！」

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底下網友熱議，「我省1200元了、「原來昨天花生冰淇淋的老闆沒有騙我們」、「昨天買割包也沒有放香菜」、「沒關係，我不吃香菜」、「哇靠，我們還整盤香菜直接吃，我姊變成有錢人了」、「1200元是鑲金嗎」、「所以我去買種子自己種」、「我家自己種耶！豐收的時候還能涼拌」、「1斤1萬元我也無感，我討厭香菜」。

也有人質疑，「是一公斤吧？」原PO強調有跟老闆再三確認，「確定老闆說1斤！」

有網友直呼，「昨天一斤1000元，今天1200元嚇死人」、「夭壽～前幾天據說500元，早知道買個100斤，今天挑去市場，我賣1000元就好」、「我第一次聽到1200元，以前最貴就180元」。

正因為凱米颱風重創中南部蔬菜產區，才導致批發菜格近期飆漲，颱風前香菜才1公斤60元，現在貴到民眾吃不起，甚至麵線店、潤餅店、鹽酥雞店也不放香菜了。另外，也有民眾指出，九層塔每公斤單價也飆到530元。