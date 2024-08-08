入夜雨變大「中南部防豪雨」　可能還有熱帶擾動！生成熱區曝

▲今午後有雷雨，海陸風輻合下，今晚到明晨中南部嚴防豪雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

瑪莉亞颱風今凌晨2時生成，朝日本海面前進，不過下周二路徑西偏靠近日本陸地，前往日本旅遊要留意。今天（8日）水氣偏多，午後有雷陣雨，今晚到明天清晨海陸風輻合下，中南部要留意短延時豪雨。後續還有熱動擾動發展，不過在台灣附近生成較強熱帶系統機率低。

中央氣象署預報員李孟軒表示，近期台灣位大低壓帶西側，水氣偏多，尤其中午過後要留意各地午後雷陣雨，近山區有局部大雨，西南風跟陸風輻合下，中南部清晨有局部雷陣雨發展。

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李孟軒指出，今天凌晨兩點瑪莉亞颱風生成，朝北往日本東方海面移動，對台灣天氣不會有影響，台灣位大低壓帶西側，雲系雖然結構鬆散，但仍造成台灣附近水氣偏多，目前中南部、北部沿海雲量偏多，中部近山區、桃園以北沿海、大台北山區有局部降雨，今天清晨到上午中部有局部大雨，今天要留意午後雷陣雨，尤其近山區有短延時強降雨，中南部局部地區斷斷續續有降雨。

今晚到明天清晨在西南風和陸風輻合下，中南部降雨機率偏高，李孟軒提醒，今晚到明晨中南部靠沿海要留意短延時強降雨和豪雨，明天上班過程要注意可能有比較強降雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明後兩天台灣受低壓帶影響，李孟軒指出，水氣將偏多，午後偏山區有大雨，中南部整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，尤其今晚到明天上午累積降雨有機會到短延時豪雨標準。

李孟軒表示，周日、下周一在西南風影響下，迎風面中南部要留意有局部大雨，中午過後各地水氣偏多，有局部短延時強降雨；下周二之後，台灣東側低壓帶稍微遠離，迎風面水氣減少，清晨到上午中南部有零星降雨現象，中午過後各地山區可能會有局部大雨。

溫度方面，李孟軒說明，今天降雨並非一整天，沒有降雨感受悶熱，各地溫度約33到36度。

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

瑪莉亞颱風今凌晨生成，李孟軒指出，未來路徑預估大致往日本東方海面移動，各國預測偏北移動過程中，下周二會有稍微向西份量，強度為輕度颱風下限或減弱到熱帶性低氣壓，接近日本本島北側區域，下周二前後若要前往日本東京北方區域要留意颱風動態。

至於後續是否還有颱風發展，李孟軒說明，台灣東側到日本東方海面都是大低壓帶，預測大低壓帶偏南側、東側未來有熱帶擾動發展，比較高機率將會在離台灣較遠側生成，沿著低壓帶邊緣朝北移動，台灣附近生成較強熱帶擾動機率低，未來台灣風向吹西南風為主，中南部近期水氣比較多。