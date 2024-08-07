午後雷雨還會更大　「瑪莉亞」颱風生成倒數！路徑往北衝

▲午後雷雨周五、周六將擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受低壓帶影響，明天（8日）午後有雷陣雨，山區有局部大雨機會，周五和周六水氣增多，中南部降雨擴大，各地午後也有雷陣雨。日本南方海面熱帶性低氣壓最快今天晚間到明天清晨可能成颱，今年第5號颱風「瑪莉亞」，路徑往日本方向前進，對台灣沒有影響。

中央氣象署預報員葉致均表示，明天天氣跟今天類似，清晨到上午西半部、宜蘭有零星雨，各地大多為多雲，降雨落在午後，山區有局部大雨機率。

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周五、周六低壓帶影響，葉致均表示，台灣南邊水氣變多，中南部降雨機會變高，清晨到上午海陸風輻合，中南部沿海平地有短延時強降雨，午後中南部山區有雷陣雨，其他地區有午後雷陣雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周日到下周三將受西南風影響，葉致均指出，下周三後環境轉西南風，中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨。

氣溫方面，葉致均表示，未來各地高溫約32到35度，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷可能有局部36度高溫。

▲日本南方海面熱帶低壓可能生成瑪莉亞颱風，路徑朝北前進。（圖／氣象署提供）

至於今年第5號颱風「瑪莉亞」(Maria，美國命名）最快今晚將生成，葉致均分析，日本南方海面熱帶性低氣壓今晚到明天清晨有機會發展為颱風，路徑往日本南方和東方海面活動；後續日本南方海面維持大低壓帶，可能還有生成熱帶系統機會，但仍待時間近一點再觀察。