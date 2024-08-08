瑪莉亞加速往北！　最新各國路徑一致

▲瑪莉亞往日本東方海面移動。（圖／CIMSS）



記者陳俊宏／台北報導

瑪莉亞將加速往北！中央氣象署表示，原位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，已於今日凌晨2時發展為輕度颱風「瑪莉亞」（MARIA），往日本東方海面移動，對台灣無直接影響。而最新各國官方預報路徑也出爐，幾乎一致。

▼最新各國官方預報路徑。（點圖可放大／NCDR）



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氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，瑪莉亞颱風以時速26至28公里，向東北轉北北東行進，團隊評估未來有繼續加速並轉北行進的趨勢，對台灣無直接影響。

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象.老大洩天機」專欄說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱瑪莉亞朝東北轉偏北前進，經日本東方海面，脫離大低壓環流，對台無威脅；大低壓環流的型態仍維持，還有更多擾動在其中發展，模式模擬繼續調整，應持續觀察。

氣象署預報員趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，瑪莉亞未來朝日本東方海面前進，對台灣不會有什麼影響。至於近期是否可能還有其他颱風發展，他表示，當然有機會，因台灣東邊到日本南方海面是大低壓帶，有些低壓結構發展較好可能組織成颱風，但目前來看，直接影響台灣機會低。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

