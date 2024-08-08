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快訊／瑪莉亞颱風今晨生成　9縣市大雨特報

（圖／NOAA）

▲氣象署觀測，瑪莉亞今晨2時中心位置在台北東方2170公里海面上。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

9縣市大雨特報！中央氣象署表示，原位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，已於今日凌晨2時發展為輕度颱風「瑪莉亞」（MARIA）。氣象署預報員趙竑指出，颱風往日本東方海面前進，對台灣不會有什麼影響。

大雨特報：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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▼最新雷達回波圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署今晨發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日中南部有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天大致多雲，清晨至上午西半部、東北部可能有零星短暫陣雨，局部雨勢較明顯，要留意午後西半部、東北部和各地山區有局部短暫雷陣雨，山區可能有局部大雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

趙竑說，周五、周六低壓帶在台灣附近，中南部降雨較明顯，整天有不定時局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，其他地區以午後雷陣雨為主；周日到下周三吹西南風，中南部降雨不會像周五、周六那麼明顯，其他地區仍以午後雷陣雨為主。

趙竑提到，瑪莉亞颱風未來朝日本東方海面前進，對台灣不會有什麼影響。至於近期是否可能還有其他颱風發展，他表示，當然有機會，因台灣東邊到日本南方海面是大低壓帶，有些低壓結構發展較好可能組織成颱風，但目前來看，直接影響台灣機會低。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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