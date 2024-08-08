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午後雷雨擴大　下周又有熱帶擾動發展

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲受低壓帶影響，午後雷雨熱區擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

「瑪莉亞」颱風今天（8日）凌晨生成，對台灣無影響，路徑朝日本東方海面移動，不過未來路徑有機會靠近日本陸地，國人前往日本東部旅遊要留意。另外，今、明兩天受低壓帶影響，午後有局部大雷雨。下周可能還會有其他熱帶擾動發展，對台灣影響還要觀察。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，距離凱米颱風消失後將近2周時間，今年第5號颱風瑪莉亞在今天凌晨於日本南方海面形成，未來將會朝向日本以東海面移動，因為離台灣相當遙遠且不會靠近，對於台灣天氣沒有直接影響，但要前往日本東部的朋友可能要留意一下未來2天到3天瑪莉亞颱風的動態，不排除未來路徑有更靠近日本陸地的機會。

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雖瑪莉亞颱風不會直接影響台灣，不過吳聖宇表示，跟瑪莉亞相關聯的大範圍低壓帶仍持續延伸到台灣附近，今明兩天受低壓帶影響，台灣天氣仍不穩定，尤其台中、彰化以南，因大環境風向慢慢偏向西南風，水氣偏多，一整天斷斷續續可能有短暫陣雨或雷雨，白天配合熱力作用，對流發展旺盛，各地山區及局部平地都有可能出現午後雷雨，台中以南山區雨勢會較大，有局部大雷雨可能。

▲▼瑪莉亞颱風路徑。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

▲瑪莉亞颱風朝日本東方海面前進，相關聯大低壓帶影響台灣降雨。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，即使到了夜間，因為海陸風環流的關係，嘉義以南沿海地區仍可能持續有對流系統活動，還是會有局部大雨出現的機會，天氣並不穩定。另外，白天溫度仍會偏高些，各地高溫預報還是有33到35度，局部單點有機會超過36度以上，沒有下雨時依然很悶熱。

周末期間隨著低壓帶向東調整，對台灣影響較為減小，不過吳聖宇表示，各地山區仍會有午後熱對流雷雨發生，局部單點在熱對流發展時還是有可能會出現短時較大雨勢，因為持續吹偏南到西南風的關係，在中南部沿海地區夜晚清晨也還是有機會配合海陸風環流而出現局部短暫陣雨。溫度方面則偏高，各地高溫預報可到33到35度或以上。

吳聖宇指出，下周天氣展望仍不太穩定，太平洋高壓呈現弱勢，日本以南到台灣附近仍是大範圍的低壓區，其中有可能還會有其他的熱帶擾動發展起來，不過對台灣天氣是否有影響還要再觀察，即使沒有熱帶擾動影響台灣，午後熱對流較為旺盛的天氣型態也還是會持續一段時間，預估要等到8月下旬，太平洋高壓重新增強後，天氣才會相對比較穩定下來。

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