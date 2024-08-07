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2024亞洲盃青年巧固球奪冠　侯友宜頒9萬元獎勵金

▲2024亞洲盃青少年巧固球錦標賽。（圖／新北市體育局提供）

▲2024亞洲盃青少年巧固球錦標賽新北三民中U18連霸。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

兩年舉辦一次的亞洲盃青少年巧固球錦標賽，今年於7月19日至22日在馬來西亞舉行，U18組以巧固球強權學校新北市三民高中6位球員為主要班底，在「2024年亞洲盃青少年巧固球錦標賽」拿下冠軍！今（7日）於市政會議，由隊長鄭郡邦代表進行獻獎，市府頒發9萬元獎勵金，將獨霸亞洲的榮耀分享給市民朋友。

侯友宜表示，代表國家參加國際賽事是一件很重要的工作，不僅是磨練自己運動技能的機會、提升自我與團隊的運動競技實力，也可透過運動競賽交朋友，在參賽期間每位選手都是外交小尖兵，不但分享了臺灣的風俗文化，同時也學習不同國家的文化特色，豐富了自己也串起國與國之間的情誼。

▲2024亞洲盃青少年巧固球錦標賽。（圖／新北市體育局提供）

▲2024亞洲盃青少年巧固球錦標賽新北三民中U18連霸市府頒發9萬獎勵金。

體育局指出，「2024年亞洲盃青少年巧固球錦標賽」U18中華代表隊由三民高中組訓、集訓，其中三民高中共6位選手參賽，分別為鄭郡邦、葉承訓、葉承恩、陳柏煜、蔡志海、朱孝智，都具有國際賽經驗，是代表隊的重要成員；代表隊在方慎思及吳雅茹兩位教練共同帶領下，預賽時就以5戰全勝戰績，分別打敗香港、泰國、澳門、馬來西亞及新加坡等5個國家的代表隊。進入決賽後，再度擊敗香港及新加坡隊，本屆參賽以7戰全勝捧回冠軍獎盃。三民高中6位出賽選手，在賽事期間全力拚戰，發揮精湛球技，完成奪冠佳績，為國爭光。

體育局補充，新北市三民高中巧固球隊是培育國手的搖籃，多次在國際賽奪冠，包含去年「2023年世界盃青少年巧固球錦標賽」U18冠軍。新北市男子巧固球隊在全民運動會已在全國創下9連霸佳績，球員皆來自三民高中校友，今年的中華代表隊再度以三民高中球員為主體參加亞洲盃錦標賽連霸成功，感謝校方、教練及師長們對體育發展的無私奉獻與付出，期勉選手們持續提升自我實力，續寫輝煌紀錄。

▲2024亞洲盃青少年巧固球錦標賽。（圖／新北市體育局提供）

▲2024年亞洲盃青少年巧固球錦標賽U18代表隊由三民高中組隊，奪得冠軍。

方慎思教練表示，為了亞洲盃的比賽選手們很用心投入集訓，為賽事做了很多準備，本次比賽中，選手們展現了堅韌不拔的戰鬥精神與無懈可擊的技術也完成了使命順利獲得冠軍，更達成亞洲盃青少年18歲組七連霸的成就。吳雅茹教練表示，從確認名單到集訓整合再到出國比賽的時間非常短暫，要如何讓選手短時間內搭配戰術及培養默契是非常重要的。選手們很積極也聽從教練們的指導，一一去執行搭配臨場反應，並且穩紮穩打收下勝利進入冠軍賽，雖然開局有點太興奮導致不穩定，但還好選手們適時的調整並且由守為攻，展現團隊合作的精神也順利收下冠軍獎座。

隊長鄭郡邦表示，我們來自不同學校，從不熟悉到萬眾一心，一起追求冠軍。習慣比賽強度後過關斬將殺到冠軍戰，所有國家隊都在看比賽，我們很緊張，前面發揮不好落後新加坡隊，但是後來不斷調整發揮該有的水準，逆轉並拉開比數贏下這場勝利獲得冠軍！

▲2024亞洲盃青少年巧固球錦標賽。（圖／新北市體育局提供）

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