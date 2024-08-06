7-11咖啡6杯188元！中元節超夯「宮廟隨取卡」加送10％購物金

▲7-11結合5大宮廟推出的人氣「宮廟隨取卡」，還加送10％購物金。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

農曆七月正式到來，中元節檔期進入採買高峰，7-11再度推出受到消費者歡迎的「宮廟隨取卡」每張1000元，還加碼送10％購物金！同時在OPENPOINT行動隨時取，也推出CITY系列寄杯咖啡飲品優惠，像是「濃萃美式6杯188元」、「冰燕麥拿鐵4杯188元」。

▲7-11中元節開賣最受消費者歡迎的「宮廟隨取卡」，除了內有千元可花，還加碼送10%購物金。（圖／業者提供）

7-ELEVEN自8月9日～8月14日，限時6天推出「超吉好運拜中元會員」活動，一次推出三重好康，包括「指定13大類別滿額立折」、「滿額好禮3選1」、「五大宮廟隨取卡10%回饋」，到門市報電話加入OPENPOINT會員，即可同時享有。

其中每逢中元普渡，最受消費者歡迎的「宮廟隨取卡」今年也不缺席，特別攜手5大人氣宮廟，石碇五路財神廟、烘爐地南山福德宮、台北霞海城隍廟、大甲鎮瀾宮、南鯤鯓代天府，推出5款好運平安符隨取卡，每款每張售價1000元，還加碼送10%購物金（加碼購物金使用期限至9月30日止），全台限量10萬張，售完為止。

業者推薦，想要賺錢可選橘色卡面設計的「石碇五路財神廟款」，財不漏則選藍色卡面設計的「烘爐地南山福德宮」，想要桃花可選粉紅色卡面設計的「台北霞海城隍廟」，想要旺運可選黃色卡面設計的「大甲鎮瀾宮」，順到爆則選紅色卡面設計的「南鯤鯓代天府」。先買隨取卡，再買指定優惠商品，滿額立折後，單筆滿999元再加碼送禮。

▲先買隨取卡，再買指定優惠商品，滿額立折後，單筆滿999元再加碼送禮。（圖／業者提供）

7-ELEVEN每年暑假也推出「飲料抽抽樂」活動，即日起至8月20日，指定飲料任2瓶抽，最低折扣0元起。全台逾7千間門市再祭出抽超人氣IP肖像「史努比迴力賽車公仔」，消費者結帳時點選收銀機台頁面抽抽樂折扣，就有機會獲得公仔兌換小白單，共6款隨機出貨。

▲即日起至8月20日買指定飲料，任2瓶可玩「飲料抽抽樂」活動，再抽超人氣IP肖像「史努比迴力賽車公仔」。（圖／業者提供）

而在8月18日至8月27日，「OPENPOINT行動隨時取」也推出多款CITY系列飲品優惠，包括CITY CAFE「濃萃美式6杯188元」、「大杯冰燕麥拿鐵4杯188元」、「香鑽水果茶4杯188元」、「珍珠奶茶5杯188元」等。

▲8月18日至8月27日，「OPENPOINT行動隨時取」也推出多款CITY系列飲品優惠。

★全家中元節優惠

全家便利商店匯集線上線下普渡採買攻略，即日起至8月20日，實體門市推出整箱便利拜的「中元福箱」，涵蓋3款三麗鷗聯名福箱、2款家用宮廟福箱，最低399元即可輕鬆買。

▲全家中元節推出超Q三麗鷗福箱、宮廟福箱。（圖／業者提供）

三麗鷗明星們化身「Q萌鬼怪」，更推出便利商店首見「素食版」福箱，讓蔬食族群普渡採買也能便利購。8月20日前購買任一款三麗鷗聯名福箱，就能以49元加購可愛萌趣的三麗鷗編織購物袋，再抽總價值百萬金條；同時店舖指定品牌零食、餅乾，任選三件77折。

▲全家推出超Q三麗鷗福箱、宮廟福箱。（圖／業者提供）

電商平台「全家行動購」則瞄準企業團拜的大宗採購需求，主打箱購飲料團購組合777元超值價，另有「中元自由配999元起」，零嘴小吃、箱購飲料、碗裝泡麵，都能隨心搭配、一站購足，不必遠赴賣場扛貨，下單後選取鄰近全家，就近取貨，8月20日前於「全家行動購」單筆消費滿1288元，再抽直立式冷凍櫃。

★萊爾富中元節

萊爾富搶攻中元商機，今年特別與白沙屯媽祖合作，打造限量普渡箱，每箱特惠499元，集結11款人氣指定零食、飲品及泡麵等多元商品，隨箱還附贈已過香爐、經媽祖加持的「媽祖庇佑茄芷袋」，即日起至8月20日期間均可透過全台萊爾富門市購買，數量有限，售完為止。

▲萊爾富與白沙屯媽祖合作，推出限量普渡箱。（圖／業者提供）

除了普渡箱，成箱商品也是每年大樓社區、企業主中元普渡團拜必買的商品，萊爾富自即日起至9月10日，推出兩波箱購優惠，共計推出19款箱購商品，包含指定的茶飲、果汁、罐裝點心等成箱商品優惠，最低下殺5折起。