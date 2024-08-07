拳擊女王陳念琴奪銅！超商咖啡飲品「買1送1」優惠祭品文再加碼

▲狂賀「拳擊女王」陳念琴奧運奪銅，超商加碼優惠狂發。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

狂賀「拳擊女王」陳念琴在巴黎奧運女子拳擊沉量級賽事中，成功奪下銅牌！超商與民眾同慶，祭品文再度齊發，優惠再加碼。7-11祭出大杯美式買2送2；全家除了電視抽獎再加一台，還有指定飲品買1送1；萊爾富也有美式、拿鐵咖啡買1送1等。

▲7-11祭出咖啡、飲品、熱狗優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

日期：8月7日～8月8日限時2天

●門市掃條碼優惠



CITY PRIMA 大杯精品美式，買2送2。

愛之味麥仔茶590ml 買2送1。

指定熱狗第2件5折。

8月7日上午9:00～8月8日

●OPENPOINT APP行動隨時取：CITY TEA 香鑽水果茶買2送2。限量2萬組，每會員限購4組，兌換期限至9月30日。

▼7-11到門市掃條碼即享優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

●「奪牌送電視」祭品文，累計送出6台65吋電視。

●8月7日上午10:00起，「全家」APP隨買跨店取加碼優惠：

FamiCollection金萱二十七，買1送1。

威德運動補給飲，買1送1。

▲▼全家加碼買1送1。（圖／業者提供）

★萊爾富



日期：8月7日～8月8日

Hi café大杯美式咖啡，同品項買1送1。

Hi café大杯拿鐵咖啡，同品項買1送1。

濃巧脆脆雪糕、焦糖脆脆雪糕，任選買1送1。

日期：即起至8月20日



4款限量韓國著名國民袋裝飲料，送韓國直送冰塊杯。

▼狂賀「拳擊女王」陳念琴奪銅，萊爾富加碼優惠。（圖／業者提供）



▼萊爾富韓國飲料送冰塊杯。（圖／業者提供）