拳擊女王陳念琴奪銅！超商咖啡飲品「買1送1」優惠祭品文再加碼

▲狂賀「拳擊女王」陳念琴奧運奪銅，超商加碼優惠狂發。（圖／業者提供）
記者林育綾／綜合報導
狂賀「拳擊女王」陳念琴在巴黎奧運女子拳擊沉量級賽事中，成功奪下銅牌！超商與民眾同慶，祭品文再度齊發，優惠再加碼。7-11祭出大杯美式買2送2；全家除了電視抽獎再加一台，還有指定飲品買1送1；萊爾富也有美式、拿鐵咖啡買1送1等。
▲7-11祭出咖啡、飲品、熱狗優惠。（圖／業者提供）
★7-ELEVEN
日期：8月7日～8月8日限時2天
●門市掃條碼優惠
CITY PRIMA 大杯精品美式，買2送2。
愛之味麥仔茶590ml 買2送1。
指定熱狗第2件5折。
8月7日上午9:00～8月8日
●OPENPOINT APP行動隨時取：CITY TEA 香鑽水果茶買2送2。限量2萬組，每會員限購4組，兌換期限至9月30日。
▼7-11到門市掃條碼即享優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）
★全家
●「奪牌送電視」祭品文，累計送出6台65吋電視。
●8月7日上午10:00起，「全家」APP隨買跨店取加碼優惠：
FamiCollection金萱二十七，買1送1。
威德運動補給飲，買1送1。
▲▼全家加碼買1送1。（圖／業者提供）
★萊爾富
日期：8月7日～8月8日
Hi café大杯美式咖啡，同品項買1送1。
Hi café大杯拿鐵咖啡，同品項買1送1。
濃巧脆脆雪糕、焦糖脆脆雪糕，任選買1送1。
日期：即起至8月20日
4款限量韓國著名國民袋裝飲料，送韓國直送冰塊杯。
▼狂賀「拳擊女王」陳念琴奪銅，萊爾富加碼優惠。（圖／業者提供）
▼萊爾富韓國飲料送冰塊杯。（圖／業者提供）
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