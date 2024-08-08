七夕給妻驚喜　蹦出四寶？蔣萬安「嚇到急搖頭」4度笑喊：不會！

▲台北市長蔣萬安出席2024天下城市高峰論壇。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

今（8）日為父親節，台北市長蔣萬安一大早在臉書放出2023年餵「三寶」蔣得希喝奶的影片，被問到今日要如何慶祝？蔣萬安坦言目前還沒想到；至於10日就要登場的七夕情人節，蔣萬安透露會給妻子石舫亘一個驚喜，但媒體追問會不會「蹦出四寶」，蔣萬安嚇得連說四個「不會！不會！不會！不會！」

蔣萬安8日上午出席2024天下城市高峰論壇，會前接受媒體訪問。針對今日父親節要如何度過？蔣萬安坦言，目前還沒有想到。

至於七夕有無做準備？蔣萬安表示「有在準備，但讓我先賣個關子，因為這是驚喜，要給太太一個surprise。」蔣萬安也強調，不管是西洋情人節或白色情人節，七夕也是中華傳統文化裡重要日子，所以10日大稻埕夏日節閉幕活動，歡迎所有情侶都來參加，當天煙火施放會加碼延長，而且一定非常盛大、有很多表演，歡迎所有情人、爸爸媽媽孩子到大稻埕參加夏日節。

媒體追問，七夕要給妻子一個surprise，會不會太浪漫就「蹦出四寶」？聽聞此問題，原本已經準備要進入會場的蔣萬安，嚇到特別停下腳步，趕緊搖頭笑說「不會！不會！不會！不會！」逗得在場媒體哈哈大笑。