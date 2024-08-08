稱麟洋配中國人的驕傲遭轟　翁曉玲不認錯：同文同種哪有說錯話

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委翁曉玲近日因一篇貼文聲稱，麟洋配是「中國人的驕傲」，遭到各界議論。對此，翁曉玲今（8日）表示，自己對於國家民族想法始終如一，不會被民粹所動搖，更不認為發言有什麼錯誤，從血緣、歷史、文化，大家就是同文同種，只是她身長在台灣，是中華民國的國民，現在好像有種氛圍，講到中國就是禁忌，對於這種謬誤，相當遺憾、感慨。

翁曉玲於節目《千秋萬事》表示，自己對於國家民族想法始終如一，不會因為擔任立法委員，就去放棄政治理念，更不會被民粹所動搖，她也不是那種人。

翁曉玲表示，自己對於很多論述，可以說出一番道理，縱使說了「中國人的驕傲」這句話。現在大家只要聽到中國這個詞，反應就很敏感、刺激，好像有種氛圍是講到中國就是禁忌，連看到對方長處也不能提起，更不能自稱是中國人，對於現在談到中國的謬誤，是相當遺憾、感慨的。

翁曉玲指出，當天那篇貼文一出，就有媒體詢問要不要刪除貼文，但她第一時間，其實要讓大陸朋友知道，麟洋配在奧運殿堂奪冠，所以就發了「狂賀，李洋、王齊麟摘金，中國人的驕傲」這麼一小句話，沒想到第二天，就遭到綠營側翼還有民眾攻擊，甚至稱她是「中國狗」。

翁曉玲直言，自己不認為發言有什麼錯誤的地方，從血緣、歷史、文化，大家就是同文同種，只是她身長在台灣，是中華民國的國民，而且從過去教育與歷史脈絡，乃至於憲法，都是告訴大家是中華民國、是中國人，這沒有什麼不對的地方。

最後，翁曉玲強調，因此當很多民眾要她刪除貼文，好像做錯什麼事情，就覺得非常奇怪，自己哪有做錯什麼、哪有說錯話，這部分她相當堅持自己的想法。

▼翁曉玲發文，「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！『中國人的驕傲』」。（圖／翻攝自PTT）