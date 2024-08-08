麟洋國中畢業照曝「他都沒變」！2句題詞全場驚：根本是預言

▲原PO曝光麟洋國中畢業照。（圖／andy__chuang授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣黃金羽球男雙組合「麟洋配」二度奪金，再度成為全台寵兒，一舉一動受到各種關注。就有網友分享麟洋國中畢業照，青澀模樣掀起眾人熱議，「齊麟變帥了！李洋都沒變欸！這要好好珍藏」、「如果下面沒寫王齊麟，我可能還不知道是他XD」。貼文還引來「海巡隊長」王齊麟笑呼「好幼齒」，引發話題。

Threads網友andy__chuang近日分享王齊麟、李洋的國中畢業照，文中分別標註兩人的Threads、IG帳號，「你們國中畢業照好帥喔！恭喜奧運再度奪金，中山國中之光」。

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照片一出，眾人紛紛驚喜熱論，「李洋根本一點沒變，太扯了吧？」「哈囉李洋你只是抽高而已」、「齊麟變帥了！李洋都沒變欸！這要好好珍藏」、「如果下面沒寫王齊麟，我可能還不知道是他XD」、「看來我跟金牌的唯一共同點就是同個母校哈哈哈」、「李洋等比例放大」、「好可愛喔 要瘋掉了。」其中，「海巡隊長」王齊麟也現身笑回3字「好幼齒」。

有人則是注意到照片左側都有一句題詞，裡面還藏著兩人的名字，王齊麟的是「齊家治國平天下，麟鳳龜龍聚一堂」，李洋的則是「滿園桃李治天下，大海汪洋望無邊」。

巧思令眾網友讚翻，「比較好奇旁邊的對聯是老師寫的嗎？好厲害」、「李洋真的快要滿園桃李了！李老師～」、「題辭超酷」、「竟然把名字塞進去！旁邊對聯也太用心！」、「句子裡還給我藏名字，發瘋」、「桃李天下，即將實現耶」、「天哪！對聯內容根本是預言的吧！」「一位治天下，一位平天下，廣義解讀，其實已經達成了。」

※本文獲andy__chuang授權引用。