比賽一半「攝影師突闖跑道」擋住選手！　挪威跑者氣到開轟

▲巴黎奧運田徑男子5000公尺賽事7日登場。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

巴黎奧運田徑男子5000公尺賽事7日登場,沒想到場上卻出現攝影師穿越跑道影響比賽的一幕,儘管並未釀成選手相撞的狀況,但許多選手被迫改變方向,感到不滿。

Cameraman DISRUPTS men's 5000m Olympic heats in more chaotic scenes in Paris - after Team GB's George Mills tumbled on final straight https://t.co/06ftrroxww pic.twitter.com/xf96dIjeLu