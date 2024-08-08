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比賽一半「攝影師突闖跑道」擋住選手！　挪威跑者氣到開轟

▲▼ 巴黎奧運田徑男子5000公尺賽事7日登場。（圖／路透）

▲巴黎奧運田徑男子5000公尺賽事7日登場。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

巴黎奧運田徑男子5000公尺賽事7日登場，沒想到場上卻出現攝影師穿越跑道影響比賽的一幕，儘管並未釀成選手相撞的狀況，但許多選手被迫改變方向，感到不滿。

每日郵報等報導，這狀況發生在第2場預賽，當時選手們已經進入最後4圈，正當跑者轉彎進入直線賽道時，一名攝影師突然穿越跑道走到場邊，且完全沒有意識到已經影響比賽。直到選手從他的身旁跑過去的那一刻，帶著設備的攝影師才驚覺不對，多名選手被迫改變方向，以避開這名攝影師。

儘管並未釀成選手連環相撞，但這還是讓選手們感到不滿。挪威選手英格布里森（Jakob Ingebrigtsen）在跑過攝影師旁的時候比出手勢表達憤怒，稱這狀況根本不該發生在奧運會場上，「（攝影師）有個相當大的攝影機，雖然很快就發現這狀況，但傷害已經造成，對部分的人來說，他們的比賽被毀掉了」。

不少體育評論員也對此感到震驚。外媒評論員惠特利（Gerard Whateley）指出，「攝影師就擋在那裡，選手們不得不繞開，攝影師就在那裡站著」。體育記者赫希（David Hussey）則說，「攝影師穿越5000公尺比賽跑道，簡直太瘋狂」。

▲▼ 巴黎奧運田徑男子5000公尺賽事7日登場。（圖／路透）

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