邊坡預警納入野溪告警系統　卓榮泰預告近期將搭台鐵赴花蓮

▲行政院長卓榮泰日前視察台9線164.2k邊坡災點搶修情形。（圖／行政院東部聯合服務中心提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰7日出席公務人力發展學院舉辦部會副首長AI共識營，致詞時提到，台鐵在花蓮有一段路日前因為野溪淹過來導致無法通行，台鐵雖然在沿線設了1、200處監測告警系統，也是用AI在管控，但它管控的是邊坡落石、沒有野溪，這是檢討的結果，「但現在已經加強了，大家到花蓮去可以安心，我過幾天會搭火車去」。

卓榮泰致詞時說，行政院不到3個月時間中，鄭麗君副院長開的會比他還多，龔明鑫秘書長看的公文比他還多，陳世凱發言人講的話比他還多。首長當然是負責一個部會的重要工作，但是沒有各位這麼幹練且很多都是原本在部會裡熟悉業務的副首長來協助，首長真的是寸步難行，尤其這次行動創新AI內閣有這麼多新的部會首長，更是需要有過去經驗的累積跟傳承，再一次謝謝各位副首長在過去這段時間的努力與配合，希望大家繼續發揮團隊精神。

卓榮泰提到，今天的副首長AI共識營相當重要，希望大家帶回去2樣東西，一個是積極創新的思維帶回去，一個是協同合作的精神帶回去。積極創新的思維部分，今天在公務體系中，就是要為老問題找新方法、為新問題找好方法，很多過去政府人民累積下來的問題，長期不能解決，要找一個新的方法，看能不能解決過去到現在沒有辦法因應的問題；但是每天會有很多新的問題出來，就必須找一個好方法來迅速處理掉。

卓榮泰說，AI工具的發展非常快，不論是在醫療、金融、教育、交通、災防等各方面，都充分運用到。這次凱米颱風來，他也到很多縣市去，發現只要在那個領域中有用到新科技的，不僅是事前的防範或是事後的準備，都做得比一般更好。

卓榮泰也提到，7月21日當天去到氣象署，就看到整個氣象預報，現在的氣象預報是很準的，「看氣象預報穿衣服是不會錯的，也提供大家正面跟正確的資訊」。那天他也要求氣象署，台灣有這麼好的AI產業，要好上加好，氣象資訊不僅自己要用，還要跟鄰近國家交換情報，要做更多正確資訊的互相協防，希望氣象署能運用新科技提升未來氣象預測。

此外，卓榮泰也提到，台鐵在花蓮有一段路因為野溪淹過來導致無法通行，過程中台鐵在沿線設了1、200處監測告警系統，也是用AI在管控，但它管控的是邊坡落石、沒有野溪，這是檢討的結果，但現在已經加強了，大家到花蓮去可以安心，我過幾天會搭火車去。

「知道問題在哪裡就趕快補起來，而且有方法來對問題做更好的補救。」卓榮泰說，透過把科技引入到公共領域中，會讓政府更有效率；在做的每件事情，關乎到人民的生命財產跟所有權益，所以科技的進步會讓我們有這樣的發展方向。