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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

科技預算將提升14.9%　卓榮泰：台灣要成為AI運用輸出國

▲▼行政院長卓榮泰出席「經濟發展委員會」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

為了加速AI技術的運用，行政院長卓榮泰7日出席公務人力發展學院舉辦部會副首長AI共識營致詞時說，政府明年度總預算中，科技預算提升幅度高達14.9%，「我們要成為一個科技的製造大國，要成為一個AI運用、能為世界提出解決方案的輸出國，這就是台灣的雄心大志」。

卓榮泰致詞時表示，AI工具的發展非常快，不論是在醫療、金融、教育、交通、災防等各方面，都充分運用到。這次凱米颱風來，他也到很多縣市去，發現只要在那個領域中有用到新科技的，不僅是事前的防範或是事後的準備，都做得比一般更好。

卓榮泰說，在總統賴清德帶領下，正確布局AI政策、法規與執行面，包含行政院經濟發展委員會提出AI人才競爭躍升方案，8年要訓練20萬AI人才；也要引進外國的年輕學生，一起培訓，將來留下來當作國家重要的科技人才，育才、留才、攬才，都有政策。法規部分，人工智慧基本法正在預告中，盼整合各界意見後，能成為各機關發展促進AI的重要原則。

卓榮泰說，明年度預算已經進入最後要定案的階段，大幅提升科技預算，提升幅度高達14.9%，其中在半導體編列170億預算、AI人工智慧也編列100億預算，甚至在太空通訊領域方面，也編了100億預算。此外，在5大信賴產業的協助方面，也編了將近220億的預算，表示台灣要成為一個科技的製造大國，要成為一個AI運用、能為世界提出解決方案的輸出國，這就是台灣的雄心大志。

卓榮泰表示，這也是賴總統在競選之初以及當選後對國人做的重要承諾，在這股AI浪潮中，有賴總統指引國家正確方向，從政策、從法規、從執行面，都展開同步的佈局，現在就是要有更強而有力的執行團隊，把這件事情做好。

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