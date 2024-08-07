辦公室遭貼「中國人教授」　翁曉玲：學生心胸狹隘的動作

▲翁曉玲回應標語事件，認為是學生比較心胸狹隘的動作。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

國民黨立委翁曉玲日前在微信發文慶賀「麟洋配」巴黎奧運奪金是「中國人的驕傲」，她的清大辦公室門口因而被貼上「中國人教授」，今（7日）翁曉玲出席國民黨新竹市黨部所舉辦的活動，也表示「大家要有氣度接受不同言論」，至於被貼標語一事，她認為「就是學生比較心胸狹隘的動作」。

麟洋配奪金後翁曉玲在微信朋友圈發文，「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲！」而臉書則寫下「狂賀麟洋配二度奧運奪金」、「同心同德、貫徹始終，才能齊力得金！李洋、王齊麟，台灣之光」。

翁曉玲的AB文作法不僅引起討論，也引來不明人士在她辦公室門上貼了「中國客座教授翁曉玲女士」、「中國人教授翁曉玲女士」的標語。

今日，翁曉玲出席國民黨新竹市黨部活動時也針對標語回應，是學生比較心胸狹隘的動作，「台灣就是個言論自由、多元的環境，大家應該都要有氣度去接受、去寬容不同的言論」，她還舉例說，「就像是我們也會去寬容台獨的言論。」

媒體再追問，台灣選手一直被中國打壓，她的言論對台灣選手不公平？翁曉玲則稱，中國大陸一直耍這種小動作是沒有必要的，奧運平台上就是一個公平競爭，要所有有實力的選手都能在那上面展現球藝，如果大陸常在上面做一些杯葛的動作，是沒有必要的。